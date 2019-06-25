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Трибьют-шоу Rammstein

Трибьют-шоу Rammstein

В Dолине X пройдет трибьют-шоу группы Kinder. В программе лучшие хиты Rammstein.

 

Группа Kinder существует с 2005 года, от концерта к концерту группа совершенствует как и исполнение песен Rammstein так и шоу.
Небывалая феерия происходящего на сцене во время выступления группы заставляет полностью окунутся в мир легендарных немцев, а голос и внешний вид вокалиста группы Михаила Евдокимова приводит в замешательство, иногда и не поймешь сразу, а не Тилль Линдеманн перед нами…

 

RAMMSTEIN — одна из самых известных групп Германии, широко известная и в остальном мире. Нет такого человека, который не разу не слышал о группе, их знают просто все! К сожалению группа не такой частый гость в нашей стране, а для тех кто хоть раз был на концерте Rammstein это настоящая трагедия, так как это шоу забыть просто не возможно. Именно для этих людей и существует группа Kinder.

Где и когда?
Долина Х, центр активного отдыха
Тула, Щекинское шоссе, остановка Ивановские дачи
27 июля 2019, суббота
21:00
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