Кубок России по этому виду спорта может пройти в нашем регионе в 2027 году.

Губернатор Дмитрий Миляев провел рабочую встречу с президентом Общероссийской федерации спортивного метания ножа и Международной ассоциации спортивного метания ножа Андреем Троховым и заместителем председателя попечительского совета федерации, заместителем директора управления Центра спортивной подготовки сборных команд России Евгением Першиным.

«Спортивное метание ножа сегодня набирает популярность и приобретает все большую социальную значимость. Эта дисциплина вызвала особый интерес среди участников «Кубка защитников Отечества» и «Кубка мужества», которые проходили в Тульской области. Для ветеранов СВО спортивное метание ножа – не просто соревнования, а эффективный инструмент реабилитации. Наша общая задача – наладить сотрудничество для дальнейшего развития этого вида спорта», – сказал глава региона.

На встрече обсудили вопросы синхронизации работы Федерации с региональными программами, внедрения дисциплины «Спортивное метание ножа» в комплекс ГТО и реализации площадок для спортивного метания ножа при проектировании новых спортобъектов. Эти вопросы будут рассмотрены на заседании комиссии Госсовета по физкультуре и спорту, которую возглавляет Дмитрий Миляев.

Губернатор предложил провести в Тульской области в этом году кубок по спортивному метанию ножа «Тула – щит и арсенал России», а также запланировать на 2027 год проведение Кубка России.

Представители Федерации спортивного метания ножа примут участие во Всероссийском съезде учителей физкультуры, который пройдет в Тульской области с 18 по 22 мая. Там обсудят возможность включения спортивного метания ножа» в программу подготовки тульских суворовцев.

По поручению глава региона на территории комплекса «Тулица» спортсменам предоставлена площадка для тренировок по спортивному метанию ножей. Здесь занимаются 16 участников СВО, в том числе участники и победители Всероссийских соревнований.