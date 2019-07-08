Маша Подымская x Denis Dezuz

В пространстве «Типография» выступит совершенно необычное экспериментальное electro-трио: Маша Подымская (vocal), Denis Dezuz (live electronic set, house/deep house), Liza T. (цимбалы).

Заглавная тема этого проекта-трио — эксперименты с Красками, как они сами себя называют. Их роль — роль ингредиентов перед каждым новым музыкальным холстом — быть той самой Краской, которая в смешении и взаимодействии с другими даст жизнь новому акту творчества.

В этот раз вас ждёт Live сет с изысканным электронным звучанием и атмосферным этническим дип-хаусом, а один из древнейших инструментов в мире — цимбалы — поразят вас своим чувственным и музыкальным богатством.

Стоимость: 250 руб, в день мероприятия: 400 руб., ограниченная предпродажа 150 руб.