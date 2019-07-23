Сергей Лемох, лидер группы «Кар-Мэн»: «В соцсетях сидят бездельники!»

Фото Алексея Пирязева.

Своим выступлением ее лидер Сергей Лемох доказал, что его команда жива и отлично себя чувствует, а музыка 30-летней давности всё так же актуальна.

Глядя на Сергея Лемоха, и не скажешь, что в следующем году музыкант отпразднует 55-летие. Бодрый, подтянутый, активный, позитивный, по-хорошему дерзкий – Лемох с первых минут своего выступления завел зрителей.

– Здорово, народ! – приветствовал гостей «Золотого города» артист. – Руки выше! Что так тихо? Кто еще трезвый? Блин, вы на фига сюда пришли? Все готовы продолжать? Давайте громче!

Лемох грамотно выстроил программу, чередуя стопудовые хиты группы «Кар-Мэн» со свежими композициями. Зрители все песни воспринимали на ура, и их даже не смущала откровенная фонограмма. А чего обижаться, когда Лемох в своих интервью честно и откровенно говорит: «Попробуйте целый час танцевать, как я, и петь без фонограммы. Это невозможно!»

А перед своим выступлением музыкант дал эксклюзивное интервью «Слободе».

– Сергей, с каким настроением приехали на фестиваль в Тульскую область и как вообще относитесь к опен-эйрам?

– Фесты – это вообще офигенно, так что я приехал на концерт с большим удовольствием. Единственное, конечно, погода не очень, но сегодня хоть нет дождя такого сильного. Думаю, будет весело! Знаете, в Туле всегда очень хорошо. У нас раньше в коллективе работал Сергей, у него в Туле очень много родственников. Так что было вообще весело, сейчас немного погрустнее, но всё равно хорошо (смеется). Туляки очень заводные ребята, это видно!



– В чем, по-Вашему, секрет популярности песен 90-х?

– Вы знаете, я не играю песен 90-х, поэтому мне сложно сказать. Нет, конечно, у нас старые песни есть в программе, но есть и новые. Фиг знает, наверное, секрет в мелодизме. И потом, у очень многих людей, которые родились в СССР, сильная ностальгия. Да и папы много рассказывали дет­кам про те времена. У меня лично никакой ностальгии нет – я настолько сейчас погружен в работу, что мне даже некогда об этом думать. Ну, может быть, только чуть-чуть скучаю по диджейству – я в 1980-е годы был диджеем. А так, думаю, в музыке 90-х просто есть определенные мелодии, которых сегодня нет. Но это нормально – время идет вперед, сейчас совершенно по-другому всё это звучит. Мне нравится музыка, и которая была тогда, и которая есть сейчас.

– А сейчас какая музыка особенно нравится?

– Я много разной музыки слушаю, особенно нравится deep & tropical house. Из наших – Полина Гагарина и диджеи Filatov & Karas, с которыми я знаком и сотрудничаю. У нас очень много талантливых людей и в рокерской тусовке.



– Какую музыку Вы сегодня играете?

– У меня несколько разных проектов. Сегодня я покажу электронный проект. А еще есть проект, который называется Carbonrock, играем практически металл. Еще один – Double Jazzy, проект, появившийся стихийно, под смешанным впечатлением от пляжных кафешек и ресторанов лаунж-зон больших отелей и просто хорошего настроения. Они все есть в интернете, их можно посмотреть, послушать, как это звучит. Мне интересно работать со всеми проектами. У меня было разнообразное музыкальное образование, и я просто люблю хорошую музыку. Под разное состояние души – разная музыка.

– Где Ваши поклонники могут с Вами пообщаться?

– У нас очень хорошо работает группа «ВКонтакте». Есть два администратора, которые со мной советуются, отвечают на все вопросы. Так что практически это я отвечаю. Лично у меня нет времени сидеть в соцсетях. Для того чтобы тащить три проекта, нужно постоянно ими заниматься. Либо музыка, либо аранжировки, либо тексты сидишь пишешь... Да мне это и не особо интересно. Бездельники в соцсетях сидят! А зачем мне там появляться?

– Где мы Вас увидим в ближайшее время: ток-шоу, музыкальные программы?

– Ток-шоу теперь вряд ли (смеется)...



Музыкант не стал задерживаться на этой теме, но, видимо, речь идет об июньском эфире программы «Пусть говорят», куда обратилась дочь Сергея Лемоха от первого брака Людмила. Женщина лечилась в клинике из-за проблем с алкоголем, ее дочь Марину, внучку Лемоха, забрала к себе прабабушка. Говорят, знаменитый дедушка девочки отказался помогать родным. Сам Сергей в эфире программы высказался: «Я весь в музыке, я не семьянин и никогда им не был».



– ...Скорее всего, это будут какие-то музыкальные программы. Больше всего мы с командой пользуемся YouTube. Телевидение сейчас вообще неинтересно, оно давно умерло, у него упали рейтинги, и мне незачем продвигать там свои проекты. Кому оно нужно? Разве что старпёрам...

Есть для определенной аудитории музыкальные каналы, и то я не вижу особого смысла в них, если можно сделать себе офигенную рекламу в интернете. Я поклонник интернета. Сейчас вообще всё происходит в интернете.



– Ваши пожелания всем читателям Myslo.

– Счастья! Чтобы всегда было, что кушать, во что одеться. Читайте, тусуйтесь, приходите на концерты!

Глас народа

Светлана Рябова:

– Мы здесь не в перый раз, очень атмосферно! Любим группы, которые здесь выступают, а «Кар-Мэн» – группа моей молодости, поэтому очень люблю ее. А 10-летний ребенок был на концерте группы «Джой», девочку так захватило, что теперь она слушает музыку 80-х!

Галина (вторая справа):

– Мы приехали на прогулку в «Золотой город», а тут такой концерт! Настроение отличное, Сергей Лемох – замечательный, очень его любим!

Анастасия (справа):

– Моя любимая песня у «Кар-Мэн» – «Лондон, гудбай!». А вообще люблю многие их хиты. Сергей Лемох очень харизматичный человек, смотреть и слушать его – удовольствие.

Из досье Myslo

Сергей Лемох, певец, композитор.

Фамилия при рождении – Огурцов. Лемох – девичья фамилия матери певца.

Родился 14 мая 1965 г.

Жил в Серпухове, окончил музыкальную школу.

Высшее образование: Московский кооперативный институт, специальность «товаровед».

В 90-х основал экзотик-поп-дуэт «Кар-Мэн» вместе с Богданом Титомиром, который вскоре решил делать сольную карьеру.

Как композитор писал песни для других артистов – Натальи Сенчуковой, Лады Дэнс, Натальи Гулькиной.

Семья: жена Екатерина, две взрослые дочери Людмила и Алиса от первого брака, две внучки.

Хобби: мотоциклы, машины, велосипеды.

