Офелия
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 25.07.2019
Режиссер:
Клер МакКарти
Актеры:
Дэйзи Ридли, Наоми Уоттс, Том Фелтон, Клайв Оуэн, Дэйзи Хэд
Жанр:
мелодрама
Продолжительноcть:
114 мин
Рейтинг Кинопоиска:
6,31
Не все в порядке в Датском королевстве. После смерти короля Гамлета вокруг престола разгораются нешуточные страсти, в центре которых оказывается наследный принц, возлюбленный Офелии. Любовь к принцу ставит ее в ситуацию выбора между предательством интересов семьи, королевы, престола и предательством любимого.
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