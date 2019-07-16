Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 25.07.2019

Режиссер: Клер МакКарти

Актеры: Дэйзи Ридли, Наоми Уоттс, Том Фелтон, Клайв Оуэн, Дэйзи Хэд

Жанр: мелодрама

Продолжительноcть: 114 мин

Рейтинг Кинопоиска: 6,31

Не все в порядке в Датском королевстве. После смерти короля Гамлета вокруг престола разгораются нешуточные страсти, в центре которых оказывается наследный принц, возлюбленный Офелии. Любовь к принцу ставит ее в ситуацию выбора между предательством интересов семьи, королевы, престола и предательством любимого.