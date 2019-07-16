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Офелия

Офелия

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 25.07.2019
 
Режиссер:
Клер МакКарти
  
Актеры:
Дэйзи Ридли, Наоми Уоттс, Том Фелтон, Клайв Оуэн, Дэйзи Хэд
  
Жанр:
мелодрама
  
Продолжительноcть:
114 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
6,31
          
 

Не все в порядке в Датском королевстве. После смерти короля Гамлета вокруг престола разгораются нешуточные страсти, в центре которых оказывается наследный принц, возлюбленный Офелии. Любовь к принцу ставит ее в ситуацию выбора между предательством интересов семьи, королевы, престола и предательством любимого.

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