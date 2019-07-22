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Фестиваль релакса

Фестиваль релакса

На территории Likerka Loft пройдет открытый городской Фестиваль для тех, кто хочет отдохнуть не выезжая из города.

Гости смогут посмотреть на процесс создания напитков/блюд и продегустировать их, найти для себя подходящие виды спорта, танцев и активных игр. Девушки смогут посетить бьюти-зону, для юных гостей будет работать детская площадка.

Приятный бонус! Зарегистрированные гости получат подарки и смогут принять участие в розыгрыше призов.

Вход по предварительной регистрации.

Где и когда?
Likerka Loft
Тула, пр. Ленина, 85
26 июля 2019, пятница
15:00
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27 июля 2019, суббота
10:00
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