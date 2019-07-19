Под Андреевским флагом
28 июля пройдет традиционный песенный фестиваль «Под Андреевским флагом». Праздник состоится на территории музея командира крейсера «Варяг»
Гостей ожидают музыкальные выступления тульских, московских и рязанских исполнителей, мастер-классы и интерактивные занятия. Вы научитесь чеканить монеты и мастерить оригинальные брелки, сразитесь в «весёлые шахматы», насладитесь «музыкой моря», посетив выставку работ московской художницы Галины Журкиной. А для тех, кто проголодался, будет работать полевая кухня.
Музыкальные выступления:
- Лауреат премии «Шансон года в Кремле», автор-исполнитель Демидыч г. Москва.
- Вокально-инструментальный дуэт «Русская душа» г. Москва. Мария и София Чернышовы.
- Автор-исполнитель Валерий Омельчук г. Москва.
- «Поющие казаки» Рязанская область, хутор Михайловский. Рук. Сергей Фокин.
- Автор-исполнитель Евгений Коровкин п. Заокский Тульской обл.
- Дуэт Марина Эль-Масри и Дмитрий Конаныкин. п. Заокский
- Автор-исполнитель Виктор Варламов г. Пущино М.О.
- Страховский сельский хор «Бабье лето». Руководитель Светлана Хинина
- Автор-исполнитель инструментальной музыки МаратМушкамбарян г. Тула.
- Коллектив «Сударушка» из центра традиционной культуры г. Новомосковска. Организатор Тюрикова Раиса Александровна.
Вход свободный.
Где и когда?
деревня Савино, Заокский район
28 июля 2019, воскресенье
11:00