28 июля пройдет традиционный песенный фестиваль «Под Андреевским флагом». Праздник состоится на территории музея командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева .

Гостей ожидают музыкальные выступления тульских, московских и рязанских исполнителей, мастер-классы и интерактивные занятия. Вы научитесь чеканить монеты и мастерить оригинальные брелки, сразитесь в «весёлые шахматы», насладитесь «музыкой моря», посетив выставку работ московской художницы Галины Журкиной. А для тех, кто проголодался, будет работать полевая кухня.

Музыкальные выступления:

Лауреат премии «Шансон года в Кремле», автор-исполнитель Демидыч г. Москва. Вокально-инструментальный дуэт «Русская душа» г. Москва. Мария и София Чернышовы. Автор-исполнитель Валерий Омельчук г. Москва. «Поющие казаки» Рязанская область, хутор Михайловский. Рук. Сергей Фокин. Автор-исполнитель Евгений Коровкин п. Заокский Тульской обл. Дуэт Марина Эль-Масри и Дмитрий Конаныкин. п. Заокский Автор-исполнитель Виктор Варламов г. Пущино М.О. Страховский сельский хор «Бабье лето». Руководитель Светлана Хинина Автор-исполнитель инструментальной музыки МаратМушкамбарян г. Тула. Коллектив «Сударушка» из центра традиционной культуры г. Новомосковска. Организатор Тюрикова Раиса Александровна.

Вход свободный.