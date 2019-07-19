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Под Андреевским флагом

Под Андреевским флагом

28 июля пройдет традиционный песенный фестиваль «Под Андреевским флагом». Праздник состоится на территории музея командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева.

Гостей ожидают музыкальные выступления тульских, московских и рязанских исполнителей, мастер-классы и интерактивные занятия. Вы научитесь чеканить монеты и мастерить оригинальные брелки, сразитесь в «весёлые шахматы», насладитесь «музыкой моря», посетив выставку работ московской художницы Галины Журкиной. А для тех, кто проголодался, будет работать полевая кухня.

 

Музыкальные выступления:

  1. Лауреат премии «Шансон года в Кремле», автор-исполнитель Демидыч г. Москва.
  2. Вокально-инструментальный дуэт «Русская душа» г. Москва. Мария и София Чернышовы.
  3. Автор-исполнитель Валерий Омельчук г. Москва.
  4. «Поющие казаки» Рязанская область, хутор Михайловский. Рук. Сергей Фокин.
  5. Автор-исполнитель Евгений Коровкин п. Заокский Тульской обл.
  6. Дуэт Марина Эль-Масри и Дмитрий Конаныкин. п. Заокский
  7. Автор-исполнитель Виктор Варламов г. Пущино М.О.
  8. Страховский сельский хор «Бабье лето». Руководитель Светлана Хинина
  9. Автор-исполнитель инструментальной музыки МаратМушкамбарян г. Тула.
  10. Коллектив «Сударушка» из центра традиционной культуры г. Новомосковска. Организатор Тюрикова Раиса Александровна.

Вход свободный.

Где и когда?
Музей В.Ф. Руднева
деревня Савино, Заокский район
28 июля 2019, воскресенье
11:00
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