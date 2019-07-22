День Нептуна
28 июля в детском городке Центрального парка культуры и отдыха пройдет праздничная программа «День Нептуна».
Мероприятие приурочено ко Дню Военно-морского флота России, который отмечается в последнее воскресенье июля. В этом году он выпадает на 28 июля.
Для юных гостей подготовлена анимационная и концертная программа, ярмарка тульских мастеров, конкурсы, викторины и подарки.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
28 июля 2019, воскресенье
11:00