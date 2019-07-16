27 июля музей «Тульский кремль» приглашает туляков и гостей на фестиваль исторической реконструкции «Кремли России»! Мероприятие состоится в рамках празднования 500-летия Тульского кремля.

Главное событие фестиваля — реконструкция сражения, в котором русские стрельцы вступят в бой с интервентами эпохи Смутного времени.

С 12 часов в тульской цитадели откроется средневековая ярмарка с театрализованными площадками, балаганами, «обжорным рядом». Посетители познакомятся со средневековым ремеслом: будут действовать мастерские кожевника, гончара, доспешника, кузнеца, пройдут мастер-классы по созданию набивного рисунка на ткани и т. д.

В фестивале примут участие реконструкторы из 10 российских городов. Среди них Москва, Казань, Рязань Псков, Великий Новгород, Коломна, Зарайск, Серпухов, Вологда, Владимир.

В это же время будут действовать демонстрационные исторические площадки — «Выставка исторической реконструкции костюмов и доспехов XIII — XVII веков», фото-выставка «Образ средневекового воина», интерактивный воинский лагерь Девлет-Гирея.

Кроме того, гостей фестиваля ждут разнообразные исторические интерактивные площадки и аттракционы для взрослых и детей, русская полевая артиллерийская позиция, «Русская оружейная палата», исторические игры и забавы. Для самых маленьких будет работать уникальная Детская интерактивная площадка со средневековыми аттракционами!

Программа мероприятия



12.00 Торжественное открытие фестиваля.

Парад и представление участников городов.

Демонстрационные площадки, на которых можно узнать о кремлях городов, представляющих ВИК.

12.30 — 13.30 Реконструкция сражения XVI века. Показательные выступления участников сражения — стрельцов, пушкарей, пикинеров.

13.30 — 14.00 Историческое дефиле (показ реконструкций русского гражданского и военного костюма и вооружения XIII — XVII веков).

14.00 Средневековый пеший турнир.

15.00 Турнир лучников (наличие традиционного русского лука и реконструкции русского костюма XIII — XVII века обязательно).

17.30 — Награждение победителей конкурсов и состязаний, участников и организаторов фестиваля.

17.30 -19.00 Концерт аутентичной музыки.



12.00 — 19.00 — Средневековая ярмарка.

Театрализованные площадки — балаганы, «обжорный ряд» с презентацией средневековых блюд, мастер-классы — демонстрация средневекового ремесла (мастер-классы) — мастерские кожевника, гончара, доспешника, кузнеца, создания набивного рисунка на ткани и т. д. ).



12.00 — 19.00 Демонстрационные исторические площадки.

Выставка исторической реконструкции костюмов и доспехов XIII — XVII веков (экспонируется на ростовых манекенах — не менее 10-ми фигур).

Планшетная фото-выставка «Образ воина сквозь эпохи».

Воинский лагерь Девлет-Гирея (интерактивный лагерь кочевников — юрта с набором походной мебели, посуды и вооружения).



12.00 — 18.00 Исторические интерактивные площадки и аттракционы.

Лучный тир для взрослых.

Детский лучный тир.

Русская полевая артиллерийская позиция (3 орудия с набором приспособлений для имитации заряжания и выстрела в том числе интерактивное орудие с раскладным стволом).

«Русская оружейная палата» (фотозона с русскими костюмами, доспехами и вооружением XIII—XVII вв. еков).

еков). Исторические подвижные игры и забавы.

Демонстрация средневекового ремесла (мастер-классы) — мастерские кожевника, гончара, доспешника, кузнеца, создания набивного рисунка на ткани и т. д. ).

). Средневековая школа (уроки каллиграфии XVII века — скорописи).

Детская фехтовальная площадка (тямбары).

Мастер-классы по владению средневековым вооружением (сабля, копье)

Детская интерактивная площадка — средневековые аттракционы.

Вход свободный.