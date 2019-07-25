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Вечеринка в стиле 90-х

Вечеринка в стиле 90-х

В молодежном пространстве «Газон» пройдет дискотека 90-х. Пора искать яркие лосины, делать начесы и слушать Натали. На один вечер гости погрузятся в веселую и громкую атмосферу 90-х, в которой будут:

  • аутентичные фотозоны с подлинными предметами быта,
  • бесплатные прически и макияж,
  • конкурс на лучший образ в стиле 90-х,
  • плетение фенечек,
  • переводные татуировки,
  • настоящий шейпинг,
  • марафон игр из детства, в том числе тетрисы и тамагочи,
  • дискотека 90-х.

Вход свободный.

Где и когда?
Газон, молодежное пространство
Тула, Казанская набережная
27 июля 2019, суббота
16:00
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