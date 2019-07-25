Вечеринка в стиле 90-х
В молодежном пространстве «Газон» пройдет дискотека 90-х. Пора искать яркие лосины, делать начесы и слушать Натали. На один вечер гости погрузятся в веселую и громкую атмосферу 90-х, в которой будут:
- аутентичные фотозоны с подлинными предметами быта,
- бесплатные прически и макияж,
- конкурс на лучший образ в стиле 90-х,
- плетение фенечек,
- переводные татуировки,
- настоящий шейпинг,
- марафон игр из детства, в том числе тетрисы и тамагочи,
- дискотека 90-х.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Казанская набережная
27 июля 2019, суббота
16:00