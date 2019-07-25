Вечеринка в стиле 90-х

В молодежном пространстве «Газон» пройдет дискотека 90-х. Пора искать яркие лосины, делать начесы и слушать Натали. На один вечер гости погрузятся в веселую и громкую атмосферу 90-х, в которой будут:

аутентичные фотозоны с подлинными предметами быта,

бесплатные прически и макияж,

конкурс на лучший образ в стиле 90-х,

плетение фенечек,

переводные татуировки,

настоящий шейпинг,

марафон игр из детства, в том числе тетрисы и тамагочи,

дискотека 90-х.

Вход свободный.