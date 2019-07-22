27−28 июля в самом маленьком городе России Чекалине пройдёт фестиваль «Окский плёс» — фестиваль активного отдыха и рыбной ловли.

Мероприятие посвящено празднованию 500-летия Тульского кремля и создания Большой засечной черты.



«Окский плёс» — тематическое событийное мероприятие, ориентированное на широкую аудиторию.



Гостей ждут мастер-классы, соревнованиях по пляжному футболу и волейболу и рыбной ловле. Также будет работать музыкальная зона, выставочная и ярмарочная площадки.



Пройдут деловые мероприятия, волонтерские экологические акции. Кульминацией события станет сплав по реке Оке на байдарках.

Программа:

27 июля

9.00 Заезд организаторов. Установка шатров, палаток, полевой кухни, зонирование

10.00 Работа тематических площадок

10.00−21.00 Работа ярмарки-распродажи «Окское торжище»

10.00−17.00 Передвижная выставочная площадка (сотрудникам краеведческих музеев муниципальных образований предлагается временно на территории фестиваля разместить информацию/ либо использовать раздаточный материал, связанный с историей реки Оки)

10.00−17.00 Выставка государственного учреждения культуры Тульской области «Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» в Чекалинском ГДК — «Великая русская стена»

10.00−17.00 Выставка районного краеведческого музея «Лихвин-град мастерами богат»

10.00−17.00 Площадка «Богатырская забава» с программой «Братская Богатырская Силушка» и фотозоной.

10.00−17.00 Выставка приглашённых мастеров декоративно-прикладного творчества «Окское подворье»

11.00−17.00 Конкурс фигур изделий из сена

13.00−20.00 Выставка по Засечной черте «Защитники Тулы из века в век» (квестовые задания)

10.00−19.00 Соревнования по пляжному футболу и волейболу

10.00−11.30 Деловая программа. Круглый стол «Река Ока как драйвер развития малых исторических городов»

12.00 Церемония открытия

12.00−13.00 Осмотр древнего городища, квест по историческому ядру города Чекалина

12.30−13.30 Историческая реконструкция боя «Суворовский натиск! Операция «Багратион»

13.30 Сплав по р. Оке на байдарках, водная прогулка на катамаране, ладье

12.00−17.00 Работа детской игровой зоны: игры, конкурсы, народные забавы, творческие мастер-классы

10.00−17.00 Экскурсия по городу для участников фестиваля

13.00−17.00 Концертная программа: выступление вокальных, хореографических коллективов Тульской области

15.30−17.00 Интерактивная квест-игра по г. Чекалину «По улицам старинного города».

17.00−17.30 Показ одежды в русском народном стиле

17.30−21.00 Выступление эстрадных коллективов

21.00 Праздничный салют. Закрытие фестиваля

28 июля

10.00−14.00 Соревнования по пляжному футболу и волейболу

10.00−12.00 Волонтёрская общественная акция по уборке территории пляжа