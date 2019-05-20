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Ветер свободы

Ветер свободы

26−28 июля состоится знаменитый опен-эйр рок-музыки «Ветер свободы». Три дня качественной музыки от лучших рок-коллективов Тулы и Москвы.

В этом году фестиваль расширяет горизонты и переходит на 3-дневный режим. Гостей ждут интересные яркие группы, новые хэдлайнеры и много хорошего летнего настроения. На территории будет работать пляжная зона, кафе, палаточный лагерь, беседки с мангальной зоной (аренда), рыбалка.

 

 

Где и когда?
Велесов лес, клуб-отель
26 июля 2019, пятница
10:00
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27 июля 2019, суббота
10:00
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28 июля 2019, воскресенье
10:00
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