Александр Корнеичев, глава Центрального округа: «Приводим в порядок набережную, фасады, дороги»

Фото Алексея Пирязева.

Myslo прогулялся по историческому центру города, заглянул в Музейный квартал, а также проверил, как идет ремонт дорог.

Рабочую экскурсию по Туле нам провел Александр Корнеичев, начальник главного управления по Центральному территориальному округу.



Свой обход мы начали с улицы Дзержинского – здесь в рамках ревитализации исторического центра проведены работы по очистке территории.

Начальник главного управления по Центральному территориальному округу Александр Корнеичев:

Александр Корнеичев – На улице находилось 67 незаконных построек – сараев, которые портили её внешний вид. Жители вступили в программу «Формирование современной городской среды», территорию нужно было привести в порядок. Жители приняли решение снести сараи. Территория сейчас уже выглядит очень аккуратной, она заасфальтирована, устроена парковка, проведено освещение.

Реконструкция ждет и Центральный рынок – здесь планируется организовать торгово-развлекательное пространство. Параллельно ведутся работы по наведению санитарного порядка на улицах и во дворах, прилегающих к территории рынка. Уже снесено 297 незаконных построек, на очереди еще 150.

Продолжается строительство социальных объектов в округе: в этом году начнется строительство детского сада на 120 мест в пос. Северный, школы на 600 мест и детского сада на 75 мест в микрорайоне Левобережный. В рамках программы «Формирование современной городской среды» в округе будут отремонтированы в этом году девять дворовых территорий.

Затем направляемся на Казанскую набережную. Здесь даже в будний день жизнь кипит: мамочки гуляют с малышами, подростки облюбовали беседки и качели, пожилые люди неспешно прогуливаются по дорожкам. Останавливаемся у русла реки. Двое рабочих Сервисного центра вручную, с помощью сетей, чистят воды Упы.



Очистка вручную, сетями, русла реки Упы от мусора производится не реже двух раз в неделю.

– Очистку русла реки проводим два раза в неделю как минимум, – рассказывает Александр Вячеславович. – Мусор, который кидают в реку нерадивые граждане, приносит течение.

К чистоте на набережной вообще относятся с большим вниманием. Помните, как у Сент-Экзюпери в «Маленьком принце»: «Встал поутру, умылся, привел себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету». Каждый день с Казанской набережной вывозят от 40 до 60 кубов мусора, уборка продолжается и ночью: пока туляки спят, четверо работников собирают мусор, поливают газоны.



Вокруг беседки на набережной высадили 200 кустов чудесных благоухающих роз.



Благоустройство набережной идет постоянно. На днях вокруг беседки в самом центре высадили двести кустов чудесных благоухающих роз.

Заглядываем в Музейный квартал. Работа здесь идет полным ходом! Интересуемся, что же будет на месте здания на ул. Металлистов, 16. Секрет нам раскрыл Александр Пронин, собственник зданий:

– Здание было построено в 1847 году, здесь раньше был банный комплекс, туляки приходили сюда париться. Рядом находился дом владельца всех зданий – купца Сальникова. На втором этаже будет располагаться гостиница, на первом этаже – цех по производству пастилы. Здесь также заработает Музей советской игрушки – будут представлены игрушки от начала ХХ века до конца 1980-х годов. Часть коллекции уже собрана. Территория внутри зданий будет уложена плиткой, разбит газон. Планируется, что это место станет одной из площадок для проведения фестиваля «Театральный дворик».

Едем на улицу Оборонную. Здесь продолжается масштабный ремонт в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Первый участок ул. Оборонной — дорогу от ул. Советской до ул. Колетвинова — отремонтировали и открыли для движения транспорта.



22 июля, Казанская набережная. Идет работа по прокладке новой ливневой канализации. Работы завершат через 15 дней.

А 22 июля стартовали работы на втором участке — от ул. Колетвинова до ул. Л. Толстого. Здесь планируют полностью разобрать плитку на межрельсовом пространстве, обустроить щебеночное основание, уложить выравнивающий слой из асфальтобетона и верхний слой из литого асфальта. Трамваи на данном участке пока ходят без изменений.

Протяженность участка от улицы Колетвинова до улицы Л. Толстого — 440 метров. Работы на нем планируют завершить к 5 августа. Далее рабочие перейдут к перекрытию третьего отрезка дороги — от ул. Л. Толстого до ул. Кауля.



Ул. Оборонная в Туле. Здесь жители по предписанию администрации снесли аварийные здания.

Напомним, ремонт улицы Оборонной начался 3 июля. Общая протяженность участка, который приведут в порядок в рамках нацио­нального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — 2,4 километра. На комплексный ремонт улицы Оборонной выделено 106 млн рублей.



Ремонт дороги вдоль частного сектора протяженностью около километра в Рабочем проезде.

Дорогу делают и в Рабочем проезде, вдоль частного сектора. Ее здесь не ремонтировали более 50 лет, и жители обратились с просьбой к главе округа.

– Сейчас отсыпаем асфальтовую срезку с улицы Оборонной, уже завезли 200 кубических метров. Ремонт этой дороги мы завершим за три дня,– отметил Александр Корнеичев. – Так каждый день мы приводим в порядок набережную, фасады и дороги.

