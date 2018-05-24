Выходные в Туле: 25-27 мая
На этих выходных: фестивали на любой вкус, мощные концерты и трибьют-шоу зарубежных звезд, театральная премьера, яркие соревнования по современным танцам и очередная серия «Звездных войн».
Мы подготовили для вас насыщенную развлекательную программу. Все остальные мероприятия доступны в Myslo/Афиша.
На этой неделе состоится пять фестивалей разной направленности, из которых точно будет, что выбрать. Все остальные события лета смотрите в нашем обзоре о фестивалях.
Тульский заиграй
Тульский кремль, музей
Тула, кремль
26 мая, суббота 13.00
Вход свободный
Межрегиональный фестиваль народной традиционной культуры состоится в четвертый раз. В этом году он вошел в тройку лучших культурных событий мая по версии агентства ТурСтат. На фестиваль съедутся артисты из 20 регионов России. Гости смогут принять участие в народных забавах, многочисленных мастер-классах, выбрать сувенир на широких ярмарочных рядах и послушать выступления фольклорных ансамблей. Также на территории кремля будет работать площадка ретро-кинотеатра «Майский».
Фестиваль военного кино им. Ю. Озерова
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
Тула, улица Демонстрации, 134
25 мая, пятница, 19.00
Вход на все кинопоказы и мероприятия фестиваля свободный.
Всю неделю начиная с понедельника в Тульской области проходил Международный фестиваль военного кино им. Ю. Озерова. Myslo успел побывать на церемонии открытия и творческой встрече Натальи Варлей со студентами Тульского государственного педагогического университета им.
Федотовская весна
Усадьба актрисы Федотовой
26 мая, суббота 11.00
Вход свободный
В субботу пройдет фестиваль самодеятельных театральных коллективов. Он посвящен 155-й годовщине первого исполнения
Мастера стилей
Городской парк Новомосковска
Новомосковск, ул. Парковая, 2-а
26 мая, суббота 13.00
Вход свободный
В субботу состоится первый тур фестиваля уличных искусств. Участники готовят зрелищные трюки по уличным танцам, паркуру, воркауту, эстриму и стритболу. Уличные художники постараются удивить новыми шедеврами граффити. Фестиваль пройдет еще в шести городах Тульской области. Расписание туров и подробности в афише.
Фестиваль авторской песни Куликово поле
Музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщино
село Монастырщино, Тульская область, село Монастырщино
25 мая, пятница 10.00
Орг. сбор — 300 р.
Ежегодно фестиваль собирает сотни авторов и исполнителей бардовской песни, творческие коллективы и клубы авторской песни из разных уголков нашей Родины. В этом году в составе жюри вошли такие исполнители, как Борис Щеглов, Михаил Башаков, Константин Тарабрин, Михаил Калинкин, Анатолий Багрицкий, Шухрат Хусаинов и др. Также в этом сезон впервые заработает вторая, малая сцена под названием «СторОжа», на которой смогут выступить все желающие без предварительного отбора.
ATL & Acidhouze
Дворец культуры, ОАО АК «Туламашзавод»
Тула, улица Демидовская, 52
25 мая, пятница 18.30
Цена: 1200 р.
Группа ATL со своей рейв-командой Acidhouze продолжает путешествовать по российским городам в рамках большого тура Hole Rave. Дополнят торжество рейв-музыки живые ритмы барабанов в исполнении участника российской рок-группы Amatory Даниила Светлова. Артисты представят на сцене хиты альбома «Лимб» и композиции предыдущих релизов.
In-Grid
«Золотой Город», туристический центр
село Петропавловское, улица Степная, 19
26 мая, суббота 19.00
Цена: 1000 р.
На площадке фестиваля «Среднерусская возвышенность» выступит певица, покорившая российского слушателя в 2000-х, её хит Tu es Foutu напевала вся страна. За свою карьеру In-Grid выпустила множество синглов и альбомов, которые неоднократно получали статус золотых и платиновых дисков по всему миру. Напоминаем, что билет дает право пользоваться всеми площадками и развлекательными зонами фестиваля до 9.00 следующего дня.
POISONSTARS
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
25 мая, пятница 22.00
Вход свободный
В пятницу на сцене Harat’s состоится трибьют-шоу Linkin Park, посвященное памяти Честера Беннингтона. POISONSTARS — музыканты, которые являются истинными фанатами великих калифорнийцев, в деталях искренне и ярко исполняющие все самые громкие хиты LINKIN PARK, многократно объехали с гастролями всю страну. Теперь они выступят и в нашем городе.
MR.FLOYD (Tribute To Pink Floyd)
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
26 мая, пятница 20.00
Вход свободный
В субботе Harat’s представит еще одно яркое трибьют-шоу группы Pink Floyd. На концерте вас ждут редкие композиции, вошедшие в мировую историю в оригинальном звучании, и потрясающая визуализация, не оставляющая равнодушным ни одного ценителя новаторства британской группы.
The Punchers
«Типография»
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
25 мая, пятница 21.00
Цена: 400 р.
В пятницу «Типография» приглашает на реггей-вечеринку. Вы погрузитесь в первобытную атмосферу звуков reggae & ska 60-х годов. Выступления The Punchers пропитаны жесткой первобытной энергетикой, скорее схожей по своей подаче с панк-роком, чем с песенками про Вавилон.
Old fashioned
«Типография»
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
26 мая, суббота 22.00
Вход свободный
В субботу в «Типографии» впервые состоится ретро-вечеринка. В программе хиты поп-музыки 1980-х, 1990-х и 2000-х годов, ностальгия и веселье по-взрослому.
Седьмой день
«Мёд», культурно-развлекательный комплекс
Тула, улица Чапаева, 51
26 мая, суббота 21.00
Цена: от 100 р., девушкам — вход свободный
В субботу, уже не в первый раз, состоится весенняя вечеринка в клубе «Мед». По традиции, ведущий — MC Strong, музыкальный фон создают dj`s Vodoley, Jeen, Alex Sender, Strong, PashaJet. Девушкам за вход платить не придется.
Открытый кубок ЦФО России Dance Mix
МАУК «КДС» ОП ДК «Косогорец»
поселок Косая Гора, улица Гагарина, 2
27 мая, воскресенье 09.00
Цена: 250 р. (только у нас действует скидка 50%)
В воскресенье состоятся соревнования открытого кубка ЦФО России Dance Mix по спортивным и современным танцам. Участники готовят номера по 10 танцевальным направлениям.
Гран-при Тулы
ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ, СДЮШОР, МУДО
Тула, ул. Тимирязева, 101, корп. 1
25-26 мая, пятница-суббота, 11.00, 18.00
Вход свободный
В пятницу и субботу продолжатся международные соревнования по велоспорту на треке «Гран-при Тулы». В соревнованиях примут участие спортсмены из 11 стран дальнего и ближнего зарубежья в том числе гонщики СШОР «Велосипедный спорт». Спортсмены будут состязаться в нескольких направлениях: кейрин, спринт, скретч, омниум и мэдисон.
В Туле состоятся гастроли Калужского областного драматического театра. Артисты представят три комедийных спектакля.
Шоу для настоящих леди
Тульский государственный академический театр драмы им. М. Горького
Тула, проспект Ленина, 34-а
26 мая, суббота 18.30
Цена: от 300 р.
В субботу гости из Калуги покажут на тульской сцене жемчужину своей коллекции. Это яркое, легкое, искристое зрелище, способное поднять настроение даже в самые серые будни! Двое молодых людей, чтобы избежать гибели от рук гангстеров, устраиваются в гастролирующее шоу. В это шоу берут только девушек, и парни вынуждены переодеться в женскую одежду. Один из них влюбляется в ведущую актрису… и появляется перед ней то в образе миллионера, то в качестве «подружки».
Играем в дружную семью
Тульский государственный академический театр драмы им. М. Горького
Тула, проспект Ленина, 34-а
25 мая, пятница 18.30
Цена: от 300 р.
В пятницу состоится премьера спектакля «Играем в дружную семью». Весёлая комедия положений с подлинно французскими нюансами. Семейная жизнь с виду благополучной четы по стечению обстоятельств превращается в запутанный клубок скандалов, интриг и разоблачений. Стремление вырваться из привычного круга монотонного существования толкает героев к поиску новизны. До поры до времени этот поиск остается тайной, но один телефонный звонок переворачивает всё вверх дном.
Если любишь — прости
Тульский государственный академический театр драмы им. М. Горького
Тула, проспект Ленина, 34-а
27 мая, воскресенье 18.30
Цена: от 300 р.
Третий спектакль гастрольного тура является лауреатом премии международного театрального фестиваля «Смоленский ковчег». Танцплощадка в городском саду — место, через которое проходит множество человеческих судеб, где возникает, крепнет или разрушается любовь. Перед зрителем проходят чередой истории, пронизанные атмосферой разных исторических периодов советской эпохи.
Полуночный дозор
Mузей военной истории тульского края
Тула, Музейно-выставочный комплекс (посещение музея по предварительной записи)
26 мая, суббота 19.00
Стоимость: взрослые — 200 р., пенсионеры, студенты, школьники — 150 р.
В субботу музей приглашает на интерактивную экскурсию. Оживающие по ночам музейные экспонаты могут рассказать внимательным посетителям свою историю и даже попросить о помощи. Нужна недюжинная смелость, особая внимательность и солдатская смекалка, чтобы справиться с интересными заданиями и конкурсами.
Тульский некрополь
Всехсвятский кафедральный собор
Тула, ул. Л. Толстого, 79
1 июня и каждую пятницу 19.00
Цена: 150 р.
На прошлых выходных Тульский историко-архитектурный музей открыл сезон экскурсий по Всехсвятскому кладбищу. Группа из 15 человек вооружится фонариками, смелостью, любопытством, одевается теплее и отправляется в кладбищенский сумрак с опытными экскурсоводами.
Искусство красивого письма
Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
25 мая, пятница 17.00
Цена: 200 р.
В пятницу в «Типографии» состоится увлекательная лекция, которая напомнит вам уроки по правописанию из первого класса. Член Союза художников России и каллиграф Светлана Кошелева расскажет вам о секретах красивого письма. После теоретической части посетители могут попробовать создать собственные шедевры и применить на практике все услышанное.
Мастер-класс «Сказочный орнамент русского изразца»
Тула, ул. Кутузова, 10
26 мая, суббота 13.30
Цена: взрослые — 100 р., дети — 50 р.
Вместе с художником-педагогом музея
Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.
Хан Соло: Звездные войны
В кино выходит новая история Звездных войн, в центре которой только один герой — Хан Соло. Фильм расскажет о похождениях юного космического сорвиголовы Хана Соло и его верного напарника Чубакки и о том, как они стали самыми быстрыми пилотами и самыми хитрыми контрабандистами далекой Галактики.
Цена: от 120 р.
Гупешка
Еще одна новинка выходных — российская драма «Гупешка». История о том, как встретились два соседа с бутылкой вина и желанием поговорить. Напросившись в гости, мужчина попадает в квартиру новой знакомой, а она рассказывает ему, как сильно любит мужа Лёнечку, который вывез её, «бракованную», из деревни, посадил дома за швейную машинку и назвал «гупёшкой» — в честь аквариумной рыбки, покорной, молчаливой, невольно преданной хозяину.
Цена: от 120 р.
Садко
В кинотеатрах выходит полнометражный анимационный мультфильм по мотивам русской былины «Садко». Самый завидный жених Киева и знаменитый гусляр Садко собрался идти под венец, но перед этим ему предстоит побороться за свою любовь и сразиться с подводной ведьмой Барракудой.
Цена: от 120 р.