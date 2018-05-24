Выходные в Туле: 25-27 мая

На этих выходных: фестивали на любой вкус, мощные концерты и трибьют-шоу зарубежных звезд, театральная премьера, яркие соревнования по современным танцам и очередная серия «Звездных войн».

Мы подготовили для вас насыщенную развлекательную программу. Все остальные мероприятия доступны в Myslo/Афиша.

Фестивали

На этой неделе состоится пять фестивалей разной направленности, из которых точно будет, что выбрать. Все остальные события лета смотрите в нашем обзоре о фестивалях.

Тульский кремль, музей

Тула, кремль

26 мая, суббота 13.00

Вход свободный





Межрегиональный фестиваль народной традиционной культуры состоится в четвертый раз. В этом году он вошел в тройку лучших культурных событий мая по версии агентства ТурСтат. На фестиваль съедутся артисты из 20 регионов России. Гости смогут принять участие в народных забавах, многочисленных мастер-классах, выбрать сувенир на широких ярмарочных рядах и послушать выступления фольклорных ансамблей. Также на территории кремля будет работать площадка ретро-кинотеатра «Майский».

Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)

Тула, улица Демонстрации, 134

25 мая, пятница, 19.00

Вход на все кинопоказы и мероприятия фестиваля свободный.

Всю неделю начиная с понедельника в Тульской области проходил Международный фестиваль военного кино им. Ю. Озерова. Myslo успел побывать на церемонии открытия и творческой встрече Натальи Варлей со студентами Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого . Завтра фестиваль завершает свою работу — торжественное закрытие фестиваля состоится в 19.00. Вести церемонию будут Светлана Галка и Денис Матросов. В последний день фестиваля будет продолжаться трансляция фильмов, закроет фестивальные показы картина «Скиф», также завтра состоится творческая встреча с артисткой Натальей Хорохориной в п. Дубна.

Усадьба актрисы Федотовой

26 мая, суббота 11.00

Вход свободный

В субботу пройдет фестиваль самодеятельных театральных коллективов. Он посвящен 155-й годовщине первого исполнения Г. Н. Федотовой роли Катерины в пьесе А. Н. Островского «Гроза» на сцене Малого театра. На площадке усадьбы выступят театральные коллективы из Тулы, Богородицка, народный театр Архангельского центра культуры и театральный коллектив Федоровской основной общеобразовательной школы им. Л. В. Виноградова . Также в программе заявлены мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству.

Городской парк Новомосковска

Новомосковск, ул. Парковая, 2-а

26 мая, суббота 13.00

Вход свободный

В субботу состоится первый тур фестиваля уличных искусств. Участники готовят зрелищные трюки по уличным танцам, паркуру, воркауту, эстриму и стритболу. Уличные художники постараются удивить новыми шедеврами граффити. Фестиваль пройдет еще в шести городах Тульской области. Расписание туров и подробности в афише.

Музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщино

село Монастырщино, Тульская область, село Монастырщино

25 мая, пятница 10.00

Орг. сбор — 300 р.





Ежегодно фестиваль собирает сотни авторов и исполнителей бардовской песни, творческие коллективы и клубы авторской песни из разных уголков нашей Родины. В этом году в составе жюри вошли такие исполнители, как Борис Щеглов, Михаил Башаков, Константин Тарабрин, Михаил Калинкин, Анатолий Багрицкий, Шухрат Хусаинов и др. Также в этом сезон впервые заработает вторая, малая сцена под названием «СторОжа», на которой смогут выступить все желающие без предварительного отбора.

Концерты

Дворец культуры, ОАО АК «Туламашзавод»

Тула, улица Демидовская, 52

25 мая, пятница 18.30

Цена: 1200 р.

Группа ATL со своей рейв-командой Acidhouze продолжает путешествовать по российским городам в рамках большого тура Hole Rave. Дополнят торжество рейв-музыки живые ритмы барабанов в исполнении участника российской рок-группы Amatory Даниила Светлова. Артисты представят на сцене хиты альбома «Лимб» и композиции предыдущих релизов.

«Золотой Город», туристический центр

село Петропавловское, улица Степная, 19

26 мая, суббота 19.00

Цена: 1000 р.

На площадке фестиваля «Среднерусская возвышенность» выступит певица, покорившая российского слушателя в 2000-х, её хит Tu es Foutu напевала вся страна. За свою карьеру In-Grid выпустила множество синглов и альбомов, которые неоднократно получали статус золотых и платиновых дисков по всему миру. Напоминаем, что билет дает право пользоваться всеми площадками и развлекательными зонами фестиваля до 9.00 следующего дня.

Harat's Pub

Тула, Красноармейский проспект, 19

25 мая, пятница 22.00

Вход свободный

В пятницу на сцене Harat’s состоится трибьют-шоу Linkin Park, посвященное памяти Честера Беннингтона. POISONSTARS — музыканты, которые являются истинными фанатами великих калифорнийцев, в деталях искренне и ярко исполняющие все самые громкие хиты LINKIN PARK, многократно объехали с гастролями всю страну. Теперь они выступят и в нашем городе.

Harat's Pub

Тула, Красноармейский проспект, 19

26 мая, пятница 20.00

Вход свободный

В субботе Harat’s представит еще одно яркое трибьют-шоу группы Pink Floyd. На концерте вас ждут редкие композиции, вошедшие в мировую историю в оригинальном звучании, и потрясающая визуализация, не оставляющая равнодушным ни одного ценителя новаторства британской группы.

В клубе

«Типография»

Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

25 мая, пятница 21.00

Цена: 400 р.

В пятницу «Типография» приглашает на реггей-вечеринку. Вы погрузитесь в первобытную атмосферу звуков reggae & ska 60-х годов. Выступления The Punchers пропитаны жесткой первобытной энергетикой, скорее схожей по своей подаче с панк-роком, чем с песенками про Вавилон.

«Типография»

Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

26 мая, суббота 22.00

Вход свободный

В субботу в «Типографии» впервые состоится ретро-вечеринка. В программе хиты поп-музыки 1980-х, 1990-х и 2000-х годов, ностальгия и веселье по-взрослому.

«Мёд», культурно-развлекательный комплекс

Тула, улица Чапаева, 51

26 мая, суббота 21.00

Цена: от 100 р., девушкам — вход свободный

В субботу, уже не в первый раз, состоится весенняя вечеринка в клубе «Мед». По традиции, ведущий — MC Strong, музыкальный фон создают dj`s Vodoley, Jeen, Alex Sender, Strong, PashaJet. Девушкам за вход платить не придется.

Спорт

МАУК «КДС» ОП ДК «Косогорец»

поселок Косая Гора, улица Гагарина, 2

27 мая, воскресенье 09.00

Цена: 250 р. (только у нас действует скидка 50%)



В воскресенье состоятся соревнования открытого кубка ЦФО России Dance Mix по спортивным и современным танцам. Участники готовят номера по 10 танцевальным направлениям.

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ, СДЮШОР, МУДО

Тула, ул. Тимирязева, 101, корп. 1

25-26 мая, пятница-суббота, 11.00, 18.00

Вход свободный

В пятницу и субботу продолжатся международные соревнования по велоспорту на треке «Гран-при Тулы». В соревнованиях примут участие спортсмены из 11 стран дальнего и ближнего зарубежья в том числе гонщики СШОР «Велосипедный спорт». Спортсмены будут состязаться в нескольких направлениях: кейрин, спринт, скретч, омниум и мэдисон.

Театр

В Туле состоятся гастроли Калужского областного драматического театра. Артисты представят три комедийных спектакля.

Тульский государственный академический театр драмы им. М. Горького

Тула, проспект Ленина, 34-а

26 мая, суббота 18.30

Цена: от 300 р.

В субботу гости из Калуги покажут на тульской сцене жемчужину своей коллекции. Это яркое, легкое, искристое зрелище, способное поднять настроение даже в самые серые будни! Двое молодых людей, чтобы избежать гибели от рук гангстеров, устраиваются в гастролирующее шоу. В это шоу берут только девушек, и парни вынуждены переодеться в женскую одежду. Один из них влюбляется в ведущую актрису… и появляется перед ней то в образе миллионера, то в качестве «подружки».

Тульский государственный академический театр драмы им. М. Горького

Тула, проспект Ленина, 34-а

25 мая, пятница 18.30

Цена: от 300 р.





В пятницу состоится премьера спектакля «Играем в дружную семью». Весёлая комедия положений с подлинно французскими нюансами. Семейная жизнь с виду благополучной четы по стечению обстоятельств превращается в запутанный клубок скандалов, интриг и разоблачений. Стремление вырваться из привычного круга монотонного существования толкает героев к поиску новизны. До поры до времени этот поиск остается тайной, но один телефонный звонок переворачивает всё вверх дном.

Тульский государственный академический театр драмы им. М. Горького

Тула, проспект Ленина, 34-а

27 мая, воскресенье 18.30

Цена: от 300 р.

Третий спектакль гастрольного тура является лауреатом премии международного театрального фестиваля «Смоленский ковчег». Танцплощадка в городском саду — место, через которое проходит множество человеческих судеб, где возникает, крепнет или разрушается любовь. Перед зрителем проходят чередой истории, пронизанные атмосферой разных исторических периодов советской эпохи.

Экскурсии

Mузей военной истории тульского края

Тула, Музейно-выставочный комплекс (посещение музея по предварительной записи)

26 мая, суббота 19.00

Стоимость: взрослые — 200 р., пенсионеры, студенты, школьники — 150 р.

В субботу музей приглашает на интерактивную экскурсию. Оживающие по ночам музейные экспонаты могут рассказать внимательным посетителям свою историю и даже попросить о помощи. Нужна недюжинная смелость, особая внимательность и солдатская смекалка, чтобы справиться с интересными заданиями и конкурсами.

Всехсвятский кафедральный собор

Тула, ул. Л. Толстого, 79

1 июня и каждую пятницу 19.00

Цена: 150 р.

На прошлых выходных Тульский историко-архитектурный музей открыл сезон экскурсий по Всехсвятскому кладбищу. Группа из 15 человек вооружится фонариками, смелостью, любопытством, одевается теплее и отправляется в кладбищенский сумрак с опытными экскурсоводами.

Лекции

Типография

Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

25 мая, пятница 17.00

Цена: 200 р.

В пятницу в «Типографии» состоится увлекательная лекция, которая напомнит вам уроки по правописанию из первого класса. Член Союза художников России и каллиграф Светлана Кошелева расскажет вам о секретах красивого письма. После теоретической части посетители могут попробовать создать собственные шедевры и применить на практике все услышанное.

Музей П. Н. Крылова

Тула, ул. Кутузова, 10

26 мая, суббота 13.30

Цена: взрослые — 100 р., дети — 50 р.

Вместе с художником-педагогом музея П. Н. Крылова взрослые и дети попробуют освоить один из самых простых и известных способов росписи и создать собственные произведения голландских, муравленых, Суздальских, Владимирских и Калужские изразцов.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.



В кино выходит новая история Звездных войн, в центре которой только один герой — Хан Соло. Фильм расскажет о похождениях юного космического сорвиголовы Хана Соло и его верного напарника Чубакки и о том, как они стали самыми быстрыми пилотами и самыми хитрыми контрабандистами далекой Галактики.

Цена: от 120 р.

Еще одна новинка выходных — российская драма «Гупешка». История о том, как встретились два соседа с бутылкой вина и желанием поговорить. Напросившись в гости, мужчина попадает в квартиру новой знакомой, а она рассказывает ему, как сильно любит мужа Лёнечку, который вывез её, «бракованную», из деревни, посадил дома за швейную машинку и назвал «гупёшкой» — в честь аквариумной рыбки, покорной, молчаливой, невольно преданной хозяину.

Цена: от 120 р.

В кинотеатрах выходит полнометражный анимационный мультфильм по мотивам русской былины «Садко». Самый завидный жених Киева и знаменитый гусляр Садко собрался идти под венец, но перед этим ему предстоит побороться за свою любовь и сразиться с подводной ведьмой Барракудой.

Цена: от 120 р.