  4. Чёртов инвалид
  5. Как бороться с лысиной - Блог «Чёртов инвалид» - MySlo.ru
Чёртов инвалид

Как бороться с лысиной

Как бороться с лысиной

«Это не мне, это — другу…» Хотел бы я так сказать, но нет — к моим 46 годам лысина догнала и меня! Что тут поделать — как говорили в одной старой телерекламе девяностых, «время не властно над истинными ценностями». То есть, облысеть (в моем случае) в итоге все же придется.

Теперь, когда с принятием все в порядке, нужно бы поднять самооценку. Ходить с проплешиной не хочу — я ж мужчина в самом расцвете сил, и у слабого пола (надеюсь!) все еще пользуюсь популярностью…

В принципе: можно податься в киноактеры. Быть как Жванецкий прикольно только в плане юмора. А значит, моя задача — оставаясь остроумным, все же стремиться к внешности, скажем, Вина Дизеля, Брюс Уиллис (здоровья ему🙏), Джейсон Стэтхэм, Джон Малкович, Терри Крюс… Теперь я буду в их компании — не больше и не меньше! Да что там Голливуд — я буду как Гоша Куценко (а может даже и получше!)…

…Мечты разбились о реальность — со стрижкой «под Котовского» голове холодно. Парикмахер посоветовала не бриться «под ноль», а скрывать отсутствие волос париками (шутка) радикально короткими стрижками — бюджетными боксом и полубоксом. При желании эти нехитрые отечественные модели помогут скрыть проблему — как минимум, до следующего визита в парикмахерскую. Параллельно неплохо будет научиться принимать свой новый облик и стиль. Возможно, даже заняться боксом или тяжелой атлетикой — этот нехитрый прием точно поможет замаскировать любую лысину. А самый действенный способ — просто не обращать на это внимание! 😎

 

Какой планшет выбрать?
Какой планшет выбрать?

