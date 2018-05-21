Мастер-класс «Сказочный орнамент русского изразца»

Мастер-класс приурочен ко Дню славянской письменности и культуры, который ежегодно отмечается 24 мая в славянских странах. С древности изразцы пользовались спросом и вызывали к себе особое отношение. Стоит отметить, что самые ранние из дошедших до нас образцов этих керамических изделий относятся ко ІІ тысячелетию до н.э.



В России изразцами украшали не только знаменитые на весь мир печи, но также интерьеры и фасады зданий. Особенно богаты изразцовой отделкой монастыри, старинные церкви, дворцы и дома знатных вельмож. По стилю росписи различали голландские, муравленые, Суздальские, Владимирские, Калужские изразцы. Самые популярные сюжеты в росписи: «цветки», «лимончик», «корзиночка», «деревцо», «свадебный». Вместе с художником-педагогом музея П. Н. Крылова взрослые и дети попробуют освоить один из самых простых и известных способов росписи.



Стоимость участия: взрослые — 100 р., дети — 50 р.