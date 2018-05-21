афиша
афиша
Регистрация
Мастер-класс «Сказочный орнамент русского изразца»

Мастер-класс «Сказочный орнамент русского изразца»

Мастер-класс приурочен ко Дню славянской письменности и культуры, который ежегодно отмечается 24 мая в славянских странах. С древности изразцы пользовались спросом и вызывали к себе особое отношение. Стоит отметить, что самые ранние из дошедших до нас образцов этих керамических изделий относятся ко ІІ тысячелетию до н.э.

В России изразцами украшали не только знаменитые на весь мир печи, но также интерьеры и фасады зданий. Особенно богаты изразцовой отделкой монастыри, старинные церкви, дворцы и дома знатных вельмож. По стилю росписи различали голландские, муравленые, Суздальские, Владимирские, Калужские изразцы. Самые популярные сюжеты в росписи: «цветки», «лимончик», «корзиночка», «деревцо», «свадебный». Вместе с художником-педагогом музея П. Н. Крылова взрослые и дети попробуют освоить один из самых простых и известных способов росписи.

Стоимость участия: взрослые — 100 р., дети — 50 р.

Где и когда?
Музей П.Н. Крылова
Тула, улица Кутузова, 10
26 мая 2018, суббота
13:30
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.