Сомнительные финансы: бизнес в зоне риска

Илья Гатикоев – адвокат, арбитр, налоговый консультант. Член Адвокатской палаты Москвы, Гильдии Российских Адвокатов, Королевского института арбитров Велико­британии и Литовской Арбитражной Ассоциации. Полномочный представитель Международной ассоциации русскоязычных адвокатов в республиках Литва, Латвия, Эстония, Польша (МАРА). Заместитель директора по научно-эксперт­ной работе в АНО оказания экспертных и правовых услуг «Исследовательский Институт проведения независимой негосударственной экспертизы и оценки».

В представлении российской публики «конечный бенефициар» — это богатый бизнесмен, эдакий жирный кот, находящийся, как правило, за пределами страны, раздающий команды своим подручным в России, которые номинально управляют его компаниями, «гоняющими» туда-сюда десятки миллионов.



В принципе, такая картина недалека от реальности, но будни конечных бенефициаров компаний не такие уж безоблачные, даже если проводят они их на берегу Индийского океана или на Британских островах.



Институт конечных бенефициаров для России — это что-то на грани криминала, имеющее довольно негативный оттенок.

В англосаксонских странах быть конечным бенефициаром само по себе не является незаконным. Еще во времена крестовых походов рыцари-крестоносцы, уходя на святую землю, передавали в траст свое имущество близким, друзьям или церкви. При этом они оставались фактическими владельцами имущества, но декларировали номинальными владельцами других лиц. Эти номинальные владельцы могли делать с имуществом всё что угодно, лишь бы оно прирастало и не терялось.



Сегодня ситуация практически не изменилась, а вокруг таких отношений сложилась масса юридических конструкций и форм. Так, реальный владелец и выгодоприобретатель от пользования имуществом именуется конечный бенефициар, а то лицо, на которое это имущество записано, — номинальным владельцем. Если на Западе этот институт используется, как правило, в целях защиты от рейдеров, то в нашей стране создание компаний с активами и фиктивным денежным оборотом чаще используют для незаконной банковской деятельности и «оптимизации» налогообложения.

Если честно, то «оптимизация» налогообложения — это лукавство. Налоги можно или платить, или не платить, а всё остальное — это уклонение от их уплаты. Не говоря уже о регистрации компаний на подставных лиц: в России это вообще уголовно наказуемое деяние.



Но если отбросить социалистическую мораль, то «жирные коты» тоже нуждаются в юридической защите. Но от кого их защищать? В моей практике ответ один: от рейдеров. Случаев, когда рейдеры пытаются установить корпоративный контроль над компаниями с целью хищения активов, безопасность которых слабо обеспечена, уйма. Сотрудники банков с охотой и за вознаграждение «сливают» информацию о том, какие компании проводят сомнительные финансовые транзакции, регистраторы, оказывающие услуги по созданию таких фирм, также за вознаграждение предоставят рейдерам необходимые оригиналы документов для смены директора и получения корпоративного контроля.



Совет конечным бенефициарам: обеспечьте юридическую безопасность своих компаний заранее, чтобы потом не терять десятки миллионов.

Вы ведь вряд ли придете в полицию со словами: «Здравствуйте! Я тут решил побаловаться с обналичкой и НДС занизить искусственно. Представляете, зарегистрировал фирму на бомжа из Калуги, но какие-то негодяи украли мою фирму и вывели куда-то все мои деньги! Найдите их и покарайте!"

Адвокат не может выступать интеллектуальным пособником клиента-преступника, но бывают случаи, когда совершенно благая для общества и государства бизнес-идея исполняется плохо и становится преступлением. В чем причина такого? Очевидно в том, что предприниматель пренебрег услугами адвоката, который вовремя подсказал бы правильное решение и предостерег от неправильных шагов. Да, в конце концов, заниматься бизнесом в зоне риска без юридической службы — это почти что самоубийство.

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