В Туле учитель травил школьницу за отказ от платных занятий

Источник: freepik.com.

Вопиющий случай буллинга от учителя стал известен благодаря обнародованию доклада уполномоченного по правам ребенка в Тульской области Наталии Зыковой.

Конфликтная ситуация сложилась в начале этого учебного года. После отказа заявителя платить за уроки педагог начал терроризировать его ребенка, третьеклассницу. Он унижал в присутствии одноклассников и на время урока выносил парту девочки в коридор, оставляя ее одну.

Директор школы на обращения родителей не отреагировал. Помогло только вмешательство уполномоченного. После разбирательств педагог свою вину признал. Руководство школы извинилось перед родителями девочки и вынесло классному руководителю дисциплинарное взыскание.

В октябре по желанию матери школьницу перевели в другой класс.