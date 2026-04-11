новости
новости
В Туле учитель травил школьницу за отказ от платных занятий

Педагог жестко терроризировал третьеклассницу, за что получил дисциплинарное взыскание.

В Туле учитель травил школьницу за отказ от платных занятий
Источник: freepik.com.

Вопиющий случай буллинга от учителя стал известен благодаря обнародованию доклада уполномоченного по правам ребенка в Тульской области Наталии Зыковой.

Конфликтная ситуация сложилась в начале этого учебного года. После отказа заявителя платить за уроки педагог начал терроризировать его ребенка, третьеклассницу. Он унижал в присутствии одноклассников и на время урока выносил парту девочки в коридор, оставляя ее одну. 

Директор школы на обращения родителей не отреагировал. Помогло только вмешательство уполномоченного. После разбирательств педагог свою вину признал. Руководство школы извинилось перед родителями девочки и вынесло классному руководителю дисциплинарное взыскание.

В октябре по желанию матери школьницу перевели в другой класс.

сегодня, в 18:03
В Дубенском и Щекинском районе освободились от воды низководные мосты
В Туле подвели итоги регионального этапа Ночной хоккейной лиги

