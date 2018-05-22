Если любишь - найди

Танцплощадка в городском саду — место, через которое проходит множество человеческих судеб, где возникает, крепнет или разрушается любовь. Перед зрителем проходят чередой истории, пронизанные атмосферой разных исторических периодов советской эпохи.



Годы НЭПа, коллективный энтузиазм индустриализации, горький героизм Великой Отечественной войны, наивная романтика послевоенной поры и вдохновение оттепели, культурный раскол эпохи застоя, коллапс общественного сознания периода перестройки. А люди слушают песни, и поют, и танцуют, и кавалеры приглашают дам.



Спектакль был с огромным успехом сыгран в 2006 году в Москве и в 2010 году в Париже. В 2005 году он стал обладателем гран-при международного театрального форума «Голоса истории» в Вологде, а в 2012 году завоевал приз зрительских симпатий на международном театральном фестивале «Смоленский ковчег».