Седьмой день
Серия специальных весенних вечеринок! Девушкам всю ночь вход свободный! Окунись в ночь сумасшествий и настоящего отдыха. Ждем всех с отличным настроением и улыбкой на лице.
За вертушками dj`s Vodoley, Jeen, Alex Sender, Strong, PashaJet
Человек с микрофоном — Strong.
Заказ столов по тел. 42−24−54
Стоимость: от 100 р., девушкам вход свободный
Где и когда?
Тула, улица Чапаева, 51
6 мая 2018, воскресенье
21:00
13 мая 2018, воскресенье
21:00
20 мая 2018, воскресенье
21:00
26 мая 2018, суббота
21:00