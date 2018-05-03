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Седьмой день

Седьмой день

Серия специальных весенних вечеринок! Девушкам всю ночь вход свободный! Окунись в ночь сумасшествий и настоящего отдыха. Ждем всех с отличным настроением и улыбкой на лице.

За вертушками dj`s Vodoley, Jeen, Alex Sender, Strong, PashaJet

Человек с микрофоном — Strong.

Заказ столов по тел. 42−24−54

Стоимость: от 100 р., девушкам вход свободный

 

Где и когда?
Мёд, культурно-развлекательный комплекс
6 мая 2018, воскресенье
21:00
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13 мая 2018, воскресенье
21:00
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20 мая 2018, воскресенье
21:00
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