Седьмой день

Серия специальных весенних вечеринок! Девушкам всю ночь вход свободный! Окунись в ночь сумасшествий и настоящего отдыха. Ждем всех с отличным настроением и улыбкой на лице.

За вертушками dj`s Vodoley, Jeen, Alex Sender, Strong, PashaJet

Человек с микрофоном — Strong.

Заказ столов по тел. 42−24−54

Стоимость: от 100 р., девушкам вход свободный