«МолоТняК» — отборочные: мощно! громко! культурно!

С 2003 года в фестивале приняло участие более 700 групп.

Ведущая и руководитель фестиваля «МолоТняК» Анастасия Асфандиярова:

Анастасия Асфандиярова — Видимо, смена концертных площадок уже стала фишкой фестиваля. Посчитали: фестиваль переезжал 10 раз, и «Девятка» стала 11-й. На разных площадках каждый раз фестиваль проходит по-новому, но сохраняет свою неповторимую атмосферу. Заодно мы знакомим нашу молодежь с разными культурными пространствами Тулы — и точно будет что вспомнить. Надолго, на пять сезонов подряд, «МолоТняК» задержался только в рок-клубе «Молот», когда тот находился в кинотеатре «Спартак» в Заречье (здание стоит заколоченным и разрушается). Проблема! В Туле снова нет хорошей, современной, технически оснащенной большой концертной площадки для рок-концертов и фестивалей. Давно был «Пионер», был «Концерт холл» — увы, в прошлом году его снесли.

Впервые рок-фестиваль прошел в зале творческого пространства «Девятка» — небольшого, но очень уютного, с прекрасной сценой, мощным звуком и экраном. Два дня — и полный аншлаг. Билеты раскупили за несколько дней до концерта! Вся неформальная молодежь Тулы собралась поболеть за юных музыкантов. В зале были и родители, и даже педагоги, а также музыканты — участники фестиваля прошлых сезонов.

Принципы участия всё те же: группа из Тульского региона, возраст участников не старше 30 лет, четыре песни строго собственного сочинения и обязательно полный состав классической рок-группы: барабаны, гитары, бас, вокал и другие инструменты уже по желанию. Все подробности — в группе «МолоТняК» в соцсети «ВКонтакте».

12 групп из Тулы, Новомосковска, Щёкино и Венёва представили свои сеты на строгий суд жюри и зрителей. Было всё: от поп-рока, поп-панка и лиричного инди до фолка, метала, треша, жесткой альтернативы и даже баллад.

Концертную программу первого дня открыли гости — группа «Коргия» (приз зрительских симпатий «МолоТняК-2023»). Ребята здорово разогрели зал и зарядили публику. Ведь отборочные «МолоТняКа» — это не просто смотр творческих коллективов, а самый настоящий рок-концерт с ярким шоу и очень активной поддержкой фанатов.

На музыкальном ринге сразились 12 рок-групп:

«Затмение»,

«Горящий еж»,

«Земля воды»,

«Выстрел»,

«Сумасшедшие»,

«Прошлых лет»,

«Вермилион»,

Т. С.,

«Постулат»,

TAURUS,

Main Reason,

«Моногамия».

Большое музыкальное жюри выставляет оценку по трём основным критериям: профессионализм, артистизм и оригинальность. В жюри — действующие музыканты и саунд-продюсеры:

Алексей Миронов — директор музыкальной компании «Бастон»;

Сергей Ежов — саунд-продюсер HALAT records;

Михаил Корнеев — гитарист и саунд-продюсер DOT-studio;

Андрей Кузнецов — лидер группы Boneshaker;

Алина Магнум — солистка музыкального театра «Горизонт entertainment»;

Давид Зайцев — барабанщик и директор группы «ТЕ САМЫЕ»;

Анна Бородина — вокалистка группы «ТЕ САМЫЕ» (Гран-при — 2023);

Иван Чалов — гитарист и руководитель группы SOLAR STORM;

Анатолий Калинин — лидер группы ZASUHA.

В этом году конкурсная борьба была серьёзной. Все группы максимально подготовились к участию, продумали имидж, костюмы, шоу на сцене. Жюри оказалось совсем непросто выбрать участников финального концерта.

Финалисты

«ЗАТМЕНИЕ» — юные музыканты впервые на «МолоТняКе», хотя играют вместе аж с 2021 года. Продуманный имидж и яркое артистичное выступление. Стиль заявлен как индастриал, но, видимо, группа пока в поиске. Ребята заканчивают школу, и — представьте! — все отличники.

«СУМАСШЕДШИЕ» — яркий эпатаж, шоу на сцене и сумасшедший фронтмен. Второй рывок на «МолоТняК» и, наконец, выход в финал.

«ЗЕМЛЯ ВОДЫ» — фолк-рок. Самая профессиональная группа с интересными аранжировками. Баллады и сказания. Флейта и тяжелые гитарные риффы.

«ВЕРМИЛИОН» — инди-рок с прекрасной фронт-гёрл с синими волосами. Единственная стопроцентно медийная группа фестиваля — «песни для радио». Но музыкантам есть над чем поработать — пока ещё не всё гладко.

«МОНОГАМИЯ» — метал-кор. Для группы это совсем дебютный концерт и первый выход на сцену, но ребята справились. В результате — высокие оценки жюри и выход в финал.

MAIN REASON — треш-метал. Группа — открытие прошлого сезона (3-е место). Настоящий олдскульный треш, сыгран качественно и без лишнего.

Андрей Кузнецов, жюри:

— В этом сезоне все молодцы. Снова удивили панки — группа Т. С. Они придумали целое, почти цирковое шоу с костюмами и образами. Впервые появившись в 2024-м, Т. С. играли русский панк-рок в духе «Гражданской обороны», в этом году заявились как хиппи-панк и выступили очень мощно и зрелищно. Жюри поставило высокие оценки, но перед концертом ребята заявили, что это их последнее выступление и группа распадается. Поэтому отдали их место в финале дебютантам. Но… Т. С., видимо, так вдохновились атмосферой концерта, что решили продолжить свою деятельность. Вот такой результат.

Анатолий Калинин:

— Для себя я выделил группу «Вермилион». У них очень неплохие тексты, но музыкантам точно нужно ещё много работать над качеством исполнения и аранжировками.

На протяжении творческих состязаний прошло голосование за претендента на приз зрительских симпатий. Им стала группа TAURUS. Она же набрала наибольшее количество голосов в онлайн-голосовании в соцсетях.

Все участники привнесли в атмосферу события особенную энергетику и уникальный стиль, продемонстрировав всё жанровое разнообразие рока.

Завершающим аккордом отборочных концертов стало выступление гостей — группы SOLAR STORM, которая эффектно подвела итог мероприятия, заинтриговав публику предвкушением новых музыкальных открытий.

Атмосфера в «Девятке» была невероятной, доброй и позитивной! Градус эмоций зашкаливал, каждый рифф находил отклик в сердцах зрителей, отвечая мощной поддержкой. Граница между сценой и залом стерлась, создавая чувство общности: каждый ощутил себя сопричастным этому фееричному музыкальному событию.

Ждём финальный концерт.

Организаторы и участники благодарят коллектив творческого пространства «Девятка». Особенно — звукорежиссера Игоря Бездробного. Особая благодарность за техническую поддержку музыканту и звукорежиссеру Марку Ельтищеву, группа My Life.