Контрольная закупка Myslo: пробуем куличи. Версия-2026

Православная Пасха в 2026 году отмечается 12 апреля. Уже пора покупать главное блюдо праздничного стола — куличи! Да-да, мы знаем, что лучше домашние, — вне конкуренции.

Чтобы вы выбрали все самое лучшее, мы вас опередили, отправились по магазинам на закупку. В наш обзор попали куличи пяти торговых марок:

«Хлебный дом»,

«Светлый дар»,

«Хлеб Сабурово»,

«Авангард»,

«Коломенский».

«Хлебный дом»

Цена: 309,99 руб.

Вес: 400 г.

Производитель: АО «Волжский пекарь», Тверь.

Состав: сахар белый, мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, масло подсолнечное, меланж, вода питьевая, помадка сахарная, драже, какао-порошок алкализованный, темный шоколад, глюкозный сироп, сыворотка сухая молочная, клетчатка растительная, пищевая добавка: крахмал пищевой модифицированный Е1442, комплексная пищевая добавка паста для взбивания, добавка комплексная пищевая (крахмал кукурузный, эмульгатор Е450i, разрыхлитель пищевой Е550ii), соль пищевая, ароматизатор «Шоколад» (натуральные вкусоароматические вещества, красители (E150d, E124, E102), носитель Е1520), ароматизатор ванилин.

На упаковке все честно написано: «Кекс пасхальный шоколадный». Выглядит как кулич, но на вкус всё так, как обозначили производители.

Красивый, пахнет шоколадом. Выглядит необычно и эстетично. Кусочков темного шоколада внутри нет, хотя они анонсировались на упаковке.

Глазурь очень сладкая. А если учесть, что и сам кекс в этом тоже преуспел, получается приторно. Этот продукт оценят настоящие сладкоежки. Он приятный, сладкий, но совсем не похож на кулич по текстуре; имейте это ввиду, если соберетесь купить.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

«Светлый дар»

Цена: 449,90 руб.

Вес: 500 г.

Производитель: ООО «Жуковский хлеб», Московская обл., г. о. Жуковский.

Состав: сахар, мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, творог м. д. ж. 9%, продукт створоженный (молоко обезжиренное, масла растительные, кукурузный крахмал, консервант — сорбат калия, антиокислитель Е385, закваска молочнокислых культур), помадка сахарная «Ванильная», меланж, вода питьевая, маргарин для песочного теста (масла растительные рафинированные дезодорированные, в том числе переэтерифицированные: подсолнечное, пальмовое и его фракции, кокосовое, вода, эмульгаторы (моно- и диглицериды жирных кислот, Е433), антиокислители (Е304i, Е306), консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота). ароматизатор, красители (Е100, Е160b), посыпка драже, сыворотка сухая молочная, молоко сухое, мука пшеничная, патока, красители (Е120, Е171), эмульгатор лецитин рапсовый, стабилизатор гуммиарабик, ароматизатор выанилин, агент антислеживающий Е554, соль), разрыхлитель — порошок пекарский, соль.

Здесь указано четко: «Кулич творожный». А внутри опять кекс! Хороший такой, вкусный, но снова не особенно похож на главное пасхальное блюдо.

Тесто плотное, мягкое, в меру сладкое. Оформление симпатичное — сдержанное и приятное. Отдельный плюс за довольно большую «шапочку» с глазурью. Вкусно!

За непохожесть на традиционное блюдо немного снизим баллы, но в целом нам понравилось. Если не стремитесь попробовать именно традиционный кулич, покупайте, не сомневайтесь.

Наша оценка: 4,5 из 5 баллов.

«Хлеб Сабурово»

Цена: 170,99 руб.

Вес: 300 г.

Производитель: ООО «Хлеб Сабурово», обособленное подразделение «Тульский хлебокомбинат», Тула.

Состав: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, маргарин, сахар, изюм, вода питьевая, глазурь кондитерская, меланж яичный, дрожжи хлебопекарные, посыпка кондитерская декоративная, улучшитель хлебопекарный, паста кондитерская молочная (сахар, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, молоко сухое обезжиренное, сыворотка молочная сухая, жир специального назначения (масло пальмовое, масло рапсовое, эмульгатор лецитин подсолнечный), эмульгатор соевый лецитин, ароматизатор ваниль, сливки), соль пищевая, ароматизатор ванилин.

Ну, во-первых, явно пожадничали с глазурью. Она даже просвечивается! Это неприятно.

Тесто, наконец-то, похоже на традиционное для куличей. Но оно тоже как будто бедновато. Кулич сладкий, но несдобный, больше похож на дешевую булочку с изюмом.

Изюма, кстати, тоже мало. И он слишком сладкий.

Наша оценка: 3,5 из 5 баллов.

«Авангард»

Цена: 189,99 руб.

Вес: 350 г.

Производитель: ООО «Авангард», Тула.

Состав: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая, сахар, помадка сахарная (сахар, вода, сироп глюкозно-фруктозный, эмульгатор (моно-и диглицериды жирных кислот), краситель (Е171), загуститель агар, ароматизатор ванильный, консервант (сорбат калия), виноград сушёный, маргарин, драже зерновое, рис воздушный, сухая молочная смесь (сыворотка сухая, сухое обезжиренное молоко, сухое цельное молоко, лактоза, молочный протеин), эмульгаторы: (Е476, Е322), ароматизатор «Ванилин», краситель (бета-каротин), комплексная пищевая добавка (антислеживатель Е555, красители (Е171, Е172)), продукты яичные, дрожжи хлебопекарные прессованные, комплексная пищевая добавка — улучшитель хлебопекарный, клейковина пшеничная, сухое цельное молоко, стабилизатор (карбонат кальция), эмульгаторы (Е481, Е472), ароматизатор (этилванилин), краситель (бета-каротин), антиокислитель (аскорбиновая кислота), вещество для обработки муки (Е920), ферменты (альфа-амилазы, ксиланаза)), соль пищевая.

Этот кулич очень сложно разрезать, и причина в том, что он не пропекся до конца. Внутри тесто слипается. Помадка очень сладкая. И это единственное, что мы смогли оценить. Наш вердикт — незачет. Но, возможно, нам попалась неудачная партия.

Наша оценка: 2 из 5 баллов.

«Коломенский»

Цена: 299,90 руб.

Вес: 430 г.

Производитель: ЗАО БКК «Коломенский», Москва.

Состав: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая, помадка сахарная (сахар, глюкозный сироп, вода), виноград сушеный, сахар белый, цукаты апельсиновые, маргарин, ананас сушеный, дрожжи хлебопекарные прессованные, цукаты ананаса, сыворотка молочная сухая, глюкозный сироп, глютен пшеничный, меланж, яичный порошок, соль пищевая, эмульгатор соевый лецитин, ароматизатор натуральный «Масло-бриошь», ароматизатор натуральный масло апельсиновое, краситель бета-каротин пищевой (бета-каротин, витамин Е, масло растительное), консервант сорбиновая кислота.

Это самый понятный состав из всех куличей, что мы купили для обзора (по нашему скромному мнению). Его мы написали почти полностью, в то время как в других куличах он был настолько огромным, что некоторые позиции пришлось описывать кратко.

С «шапочкой» тоже пожадничали, но в остальном кулич оказался очень достойным. Вкусные цукаты в «шапочке», неприторная глазурь, в тесте много изюма. А еще в нем ощущаются цитрусовые нотки, ненавязчиво и очень приятно.

Текстура хорошая — как у кулича, при этом он воздушный и несухой. Этот кулич покорил наши сердечки!

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

Самый дорогой продукт — «Светлый дар» (449,90 руб.).

Самый дешевый продукт — «Хлеб Сабурово» (170,99 руб.).

Самый вкусный продукт, по мнению редакции Myslo, — «Коломенский».