Открытый кубок ЦФО России Dance Mix
27 мая состоятся соревнования открытого кубка ЦФО России Dance Mix. Танцоры готовят номера по современным и спортивным танцевальным направлениям:
- танцевальное шоу
- эстрадный танец
- степ
- акробатический танец
- латино-шоу
- джаз
- street show
- модерн
- чир-пом фристайл
- стилизованный танец
Внимание: только у нас продаются билеты по сниженной цене - 50% от стоимости
Подробности по тел: 8 (910)-160−85−58
Где и когда?
поселок Косая Гора, улица Гагарина, 2
27 мая 2018, воскресенье
09:00