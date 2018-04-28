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Открытый кубок ЦФО России Dance Mix

Открытый кубок ЦФО России Dance Mix

27 мая состоятся соревнования открытого кубка ЦФО России Dance Mix. Танцоры готовят номера по современным и спортивным танцевальным направлениям:

  • танцевальное шоу
  • эстрадный танец
  • степ
  • акробатический танец
  • латино-шоу
  • джаз
  • street show
  • модерн
  • чир-пом фристайл
  • стилизованный танец

Внимание: только у нас продаются билеты по сниженной цене - 50% от стоимости


Подробности по тел: 8 (910)-160−85−58

Где и когда?
МАУК "КДС" ОП ДК "Косогорец"
поселок Косая Гора, улица Гагарина, 2
27 мая 2018, воскресенье
09:00
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