Экотропа и водный трамвай: стало известно, как будет выглядеть новая тульская набережная

Эти вопросы обсуждали сегодня на заседании рабочей группы по продлению набережной Упы.

Учредитель ГК «Объединение строителей Тулы» (ОСТ) Леонид Авилушкин предложил обустроить на новой набережной экотропу, а еще — запустить общественный водный транспорт:

«Рядом с предполагаемыми участками продолжения набережной выделены участки для комплексного развития территории. Строятся новые кварталы. Строители готовы синхронизировать благоустройство своих территорий с новыми пешеходными маршрутами.

В проекте набережной предлагаю предусмотреть спортивные зоны, игровые зоны, пешеходные дорожки, велодорожки, специальные дорожки для бега с резиновым покрытием».

Также Авилушкин предложил создать амфитеатр для проведения мероприятий и экотропу вокруг так называемого Попова болота (района улицы МОПРа. — Прим. авт.).

«Считаю, интересно будет рассмотреть возможность запустить общественный водный транспорт, который поможет за 10 минут без пробок доставить жителей и гостей города с Левобережного до центра», — сказал он.

По словам Авилушкина, компания «ОСТ» готова профинансировать строительство пешеходного моста в районе ТРЦ «Макси» до новой набережной.

Губернатор идеи одобрил:

«Идея речного транспорта на Упе мне представляется перспективной. Надеюсь, она реализуема. Будет водный трамвайчик пассажирским или туристическим, посмотрим. Но затея неплоха».