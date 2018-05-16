Хан Соло: Звездные войны. Истории
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 24.05.2018
Режиссер:
Рон Ховард
Актеры:
Эмилия Кларк, Олден Эренрайк, Пол Беттани, Вуди Харрельсон, Клинт Ховард, Дональд Гловер, Тэнди Ньютон, Фиби Уоллер-Бридж, Уорвик Дэвис, Йонас Суотамо
Жанр:
фантастика, экшен
Продолжительноcть:
133 мин
Новая захватывающая история из вселенной Звездных Войн о легендарных героях и событиях далекого прошлого. Фильм расскажет о похождениях юного космического сорвиголовы Хана Соло и его верного напарника Чубакки и о том, как они стали самыми быстрыми пилотами и самыми хитрыми контрабандистами далекой Галактики.
Сегодня
|10:20
|Киносити
|10:20 3D
|Алмаз Синема
|10:30 3D
|Синема Стар
|11:10 3D
|Киносити
|12:45
|Киносити
|12:50
|Алмаз Синема
|13:20 3D
|Синема Стар
|13:45 3D
|Киносити
|15:20 3D
|Алмаз Синема
|15:25
|Киносити
|16:10 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:20 3D
|Киносити
|16:50 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:00 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:00
|Алмаз Синема
|18:55 3D
|Киносити
|19:00 3D
|Синема Стар
|19:00 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:40
|Киносити
|20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:30
|Киносити
|20:35 3D
|Алмаз Синема
|20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:35 3D
|Киносити
|21:45 3D
|Синема Стар
|21:50 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:05
|Алмаз Синема
|23:40 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:40 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
26 мая, суббота
|10:20
|Киносити
|10:30 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:30 3D
|Синема Стар
|11:10 3D
|Киносити
|11:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:00 3D
|Азот (Новомосковск)
|12:20 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:35
|Киносити
|13:20 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:20 3D
|Синема Стар
|13:45 3D
|Киносити
|14:20 3D
|Азот (Новомосковск)
|14:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:25
|Киносити
|16:10 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:20 3D
|Киносити
|17:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:00 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:55 3D
|Киносити
|19:00 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:00 3D
|Синема Стар
|19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:30
|Киносити
|20:40 3D
|Азот (Новомосковск)
|20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:35 3D
|Киносити
|21:45 3D
|Синема Стар
|21:50 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:40 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:10 3D
|Киносити
|00:30 3D
|Синема Стар
|00:40 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|02:45
|Киносити
27 мая, воскресенье
|10:20
|Киносити
|10:30 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:30 3D
|Синема Стар
|11:10 3D
|Киносити
|11:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:00 3D
|Азот (Новомосковск)
|12:20 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:35
|Киносити
|13:20 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:20 3D
|Синема Стар
|13:45 3D
|Киносити
|14:20 3D
|Азот (Новомосковск)
|14:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:25
|Киносити
|16:10 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:20 3D
|Киносити
|17:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:00 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:55 3D
|Киносити
|19:00 3D
|Синема Стар
|19:00 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:30
|Киносити
|20:40 3D
|Азот (Новомосковск)
|20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:35 3D
|Киносити
|21:45 3D
|Синема Стар
|21:50 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:10 3D
|Киносити
|00:30 3D
|Синема Стар
|02:20
|Киносити
28 мая, понедельник
|10:20
|Киносити
|10:30 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:30 3D
|Синема Стар
|11:10 3D
|Киносити
|11:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:00 3D
|Азот (Новомосковск)
|12:20 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:35
|Киносити
|13:20 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:20 3D
|Синема Стар
|13:45 3D
|Киносити
|14:20 3D
|Азот (Новомосковск)
|14:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:25
|Киносити
|16:10 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:20 3D
|Киносити
|17:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:00 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:55 3D
|Киносити
|19:00 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:00 3D
|Синема Стар
|19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:30
|Киносити
|20:40 3D
|Азот (Новомосковск)
|20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:35 3D
|Киносити
|21:45 3D
|Синема Стар
|21:50 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:10 3D
|Киносити
29 мая, вторник
|10:20
|Киносити
|10:30 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:30 3D
|Синема Стар
|11:10 3D
|Киносити
|11:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:00 3D
|Азот (Новомосковск)
|12:20 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:35
|Киносити
|13:20 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:20 3D
|Синема Стар
|13:45 3D
|Киносити
|14:20 3D
|Азот (Новомосковск)
|14:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:25
|Киносити
|16:10 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:20 3D
|Киносити
|17:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:00 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:55 3D
|Киносити
|19:00 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:00 3D
|Синема Стар
|19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:30
|Киносити
|20:40 3D
|Азот (Новомосковск)
|20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:35 3D
|Киносити
|21:45 3D
|Синема Стар
|21:50 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:10 3D
|Киносити
30 мая, среда
|10:20
|Киносити
|10:30 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:30 3D
|Синема Стар
|11:10 3D
|Киносити
|11:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:00 3D
|Азот (Новомосковск)
|12:20 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:35
|Киносити
|13:20 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:20 3D
|Синема Стар
|13:45 3D
|Киносити
|14:20 3D
|Азот (Новомосковск)
|14:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:25
|Киносити
|16:10 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:20 3D
|Киносити
|17:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:00 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:55 3D
|Киносити
|19:00 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:00 3D
|Синема Стар
|19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:30
|Киносити
|20:40 3D
|Азот (Новомосковск)
|20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:35 3D
|Киносити
|21:45 3D
|Синема Стар
|21:50 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:10 3D
|Киносити
31 мая, четверг
|00:10 3D
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
3D 10:20
12:50
3D 15:20
18:00
3D 20:35
23:05
|Киносити
|
10:20
3D 11:10
12:45
3D 13:45
15:25
3D 16:20
3D 18:55
19:40
20:30
3D 21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 16:10
3D 16:50
17:20
3D 18:00
3D 19:00
19:40
20:10
20:50
3D 21:50
22:30
23:00
3D 23:40
3D 00:40
|Синема Стар
|
3D 10:30
3D 13:20
3D 19:00
3D 21:45
Завтра
|Азот (Новомосковск)
|
3D 12:00
3D 14:20
3D 20:40
|Алмаз Синема
|
3D 10:20
12:50
3D 15:20
3D 20:35
23:05
|Киносити
|
10:10
3D 11:10
12:50
3D 13:45
15:30
3D 16:20
3D 18:55
21:05
3D 21:35
23:40
3D 00:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:30
11:40
3D 12:20
3D 13:20
14:30
15:10
3D 16:10
17:20
3D 18:00
3D 19:00
19:40
20:10
20:50
3D 21:50
23:00
3D 23:40
3D 00:40
|Синема Стар
|
3D 10:30
3D 13:20
3D 19:00
3D 21:45
3D 00:30
26 мая, суббота
|Азот (Новомосковск)
|
3D 12:00
3D 14:20
3D 20:40
|Киносити
|
10:20
3D 11:10
12:35
3D 13:45
15:25
3D 16:20
3D 18:55
20:30
3D 21:35
3D 00:10
02:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:30
11:40
3D 12:20
3D 13:20
14:30
15:10
3D 16:10
17:20
3D 18:00
3D 19:00
19:40
20:10
20:50
3D 21:50
23:00
3D 23:40
3D 00:40
|Синема Стар
|
3D 10:30
3D 13:20
3D 19:00
3D 21:45
3D 00:30
27 мая, воскресенье
|Азот (Новомосковск)
|
3D 12:00
3D 14:20
3D 20:40
|Киносити
|
10:20
3D 11:10
12:35
3D 13:45
15:25
3D 16:20
3D 18:55
20:30
3D 21:35
3D 00:10
02:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:30
11:40
3D 12:20
3D 13:20
14:30
15:10
3D 16:10
17:20
3D 18:00
3D 19:00
19:40
20:10
20:50
3D 21:50
23:00
|Синема Стар
|
3D 10:30
3D 13:20
3D 19:00
3D 21:45
3D 00:30
28 мая, понедельник
|Азот (Новомосковск)
|
3D 12:00
3D 14:20
3D 20:40
|Киносити
|
10:20
3D 11:10
12:35
3D 13:45
15:25
3D 16:20
3D 18:55
20:30
3D 21:35
3D 00:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:30
11:40
3D 12:20
3D 13:20
14:30
15:10
3D 16:10
17:20
3D 18:00
3D 19:00
19:40
20:10
20:50
3D 21:50
23:00
|Синема Стар
|
3D 10:30
3D 13:20
3D 19:00
3D 21:45
29 мая, вторник
|Азот (Новомосковск)
|
3D 12:00
3D 14:20
3D 20:40
|Киносити
|
10:20
3D 11:10
12:35
3D 13:45
15:25
3D 16:20
3D 18:55
20:30
3D 21:35
3D 00:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:30
11:40
3D 12:20
3D 13:20
14:30
15:10
3D 16:10
17:20
3D 18:00
3D 19:00
19:40
20:10
20:50
3D 21:50
23:00
|Синема Стар
|
3D 10:30
3D 13:20
3D 19:00
3D 21:45
30 мая, среда
|Азот (Новомосковск)
|
3D 12:00
3D 14:20
3D 20:40
|Киносити
|
10:20
3D 11:10
12:35
3D 13:45
15:25
3D 16:20
3D 18:55
20:30
3D 21:35
3D 00:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:30
11:40
3D 12:20
3D 13:20
14:30
15:10
3D 16:10
17:20
3D 18:00
3D 19:00
19:40
20:10
20:50
3D 21:50
23:00
|Синема Стар
|
3D 10:30
3D 13:20
3D 19:00
3D 21:45
31 мая, четверг
|Киносити
|
3D 00:10