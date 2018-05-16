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Хан Соло: Звездные войны. Истории

Хан Соло: Звездные войны. Истории

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 24.05.2018
 
Режиссер:
Рон Ховард
  
Актеры:
Эмилия Кларк, Олден Эренрайк, Пол Беттани, Вуди Харрельсон, Клинт Ховард, Дональд Гловер, Тэнди Ньютон, Фиби Уоллер-Бридж, Уорвик Дэвис, Йонас Суотамо
  
Жанр:
фантастика, экшен
  
Продолжительноcть:
133 мин
  

Новая захватывающая история из вселенной Звездных Войн о легендарных героях и событиях далекого прошлого. Фильм расскажет о похождениях юного космического сорвиголовы Хана Соло и его верного напарника Чубакки и о том, как они стали самыми быстрыми пилотами и самыми хитрыми контрабандистами далекой Галактики.

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21:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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26 мая, суббота
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14:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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20:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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21:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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00:30 3D Синема Стар
00:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
02:45 Киносити
27 мая, воскресенье
10:20 Киносити
10:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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11:10 3D Киносити
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15:25 Киносити
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17:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:55 3D Киносити
19:00 3D Синема Стар
19:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30 Киносити
20:40 3D Азот (Новомосковск)
20:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:35 3D Киносити
21:45 3D Синема Стар
21:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:10 3D Киносити
00:30 3D Синема Стар
02:20 Киносити
28 мая, понедельник
10:20 Киносити
10:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30 3D Синема Стар
11:10 3D Киносити
11:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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12:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:35 Киносити
13:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20 3D Синема Стар
13:45 3D Киносити
14:20 3D Азот (Новомосковск)
14:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:25 Киносити
16:10 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20 3D Киносити
17:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:55 3D Киносити
19:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 3D Синема Стар
19:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30 Киносити
20:40 3D Азот (Новомосковск)
20:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:35 3D Киносити
21:45 3D Синема Стар
21:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:10 3D Киносити
29 мая, вторник
10:20 Киносити
10:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30 3D Синема Стар
11:10 3D Киносити
11:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:00 3D Азот (Новомосковск)
12:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:35 Киносити
13:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20 3D Синема Стар
13:45 3D Киносити
14:20 3D Азот (Новомосковск)
14:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:25 Киносити
16:10 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20 3D Киносити
17:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:55 3D Киносити
19:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 3D Синема Стар
19:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30 Киносити
20:40 3D Азот (Новомосковск)
20:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:35 3D Киносити
21:45 3D Синема Стар
21:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:10 3D Киносити
30 мая, среда
10:20 Киносити
10:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30 3D Синема Стар
11:10 3D Киносити
11:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:00 3D Азот (Новомосковск)
12:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:35 Киносити
13:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20 3D Синема Стар
13:45 3D Киносити
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14:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:25 Киносити
16:10 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20 3D Киносити
17:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:55 3D Киносити
19:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 3D Синема Стар
19:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30 Киносити
20:40 3D Азот (Новомосковск)
20:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:35 3D Киносити
21:45 3D Синема Стар
21:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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31 мая, четверг
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