Ростехнадзор и прокуратура начали внеплановую проверку на Косогорском металлургическом заводе

Надзорные ведомства нагрянули на завод после серии странных ЧП с огнем и взрывами.

Ростехнадзор и прокуратура начали внеплановую проверку на Косогорском металлургическом заводе

«В марте 2026 года в АО „КМЗ“, на доменной печи № 2 произошёл инцидент, связанный с прогаром фурменного прибора с последующим возгоранием доменного газа на продувочных свечах», — сообщили Myslo в Приокском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в ответ на официальный запрос.

В ведомстве отметили, что негативного воздействия для Тулы и его жителей в результате происшествий не зафиксировано. Однако происшествиями на КМЗ заинтересовалась природоохранная прокуратура.

«В настоящее время Тульской природоохранной прокуратурой с привлечением специалиста Приокского управления проводится внеплановая выездная проверка в отношении АО „КМЗ“», — сообщили в региональном Ростехнадзоре.

сегодня, в 11:29 +5
