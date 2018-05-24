Тульский техникум Экономики и управления открыл новые специальности
Теперь здесь можно получить образование в сфере гостиничного дела и туризма.
Тульский техникум Экономики и управления реализует стратегические направления развития туристско-рекреационного комплекса и сферы гостеприимства Тульской области. Для этого количество специальностей, реализуемых техникумом теперь расширено — добавилась подготовка специалистов среднего звена в сфере гостеприимства и туризма:
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Специальность
43.02.10 —Туризм «Специалист по туризму»,
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Специальность
43.02.14— Гостиничное дело «Специалист по гостеприимству».
Выпускники специальности «Гостиничное дело» получают квалификацию, входящую в список 50 самых востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, которые требуют среднего профессионального образования.
Специалист по гостеприимству работает в гостиницах, туристических комплексах, домах отдыха и выполняет работы, связанные с комфортным размещением и соответствующими стандартами обслуживания посетителей в заведениях курортной, туристической и иной деятельности.
Специалист по туризму осуществляет комплекс задач в туристических компаниях:
- Организация работы по формированию туристского продукта и предоставлению информации об имеющихся перспективах;
- Разработка туристических экскурсионных маршрутов, выбор страны, определение городов, гостиниц и объектов архитектуры для осмотра;
- Поиск, сбор, анализ информации по туризму, обеспечение ее полноты и достоверности;
- Изучение и анализ деятельности конкурентов, предоставляющих туроператорские и турагентские услуги (проведение маркетинга);
- Участие в определении стоимости тура;
- Организация и ведение переговоров с контрагентами, осуществляющими предоставление туристских услуг;
- Проведение мероприятий по продвижению туристского продукта, поиску клиентов для покупки туристского продукта.
Теперь в этом Техникуме вы сможете учиться не только на бухгалтера, специалиста по налогообложению, операционного логиста, финансиста, специалиста страхового дела, юриста, но и на специалиста по туризму и специалиста по гостеприимству!
Специальность
43.02.10 «Туризм».
Туризм — один из самых динамично развивающихся видов отечественного бизнеса. Он включает в себя гостиницы и другие виды средств размещения, транспорт, предприятия общественного питания и сферы развлечения, объекты познавательного, делового, оздоровительного, спортивного и другого назначения, организации, предоставляющие экскурсионные услуги и услуги гидов-переводчиков.
Быстро развивающаяся сфера требует приложения сил все большего количества специалистов. Именно поэтому выпускники данной специальности в настоящее время востребованы на рынке труда.
В программе больше времени отводится на практику, изучение иностранных языков, информационных технологий, психологии и географии.
Область профессиональной деятельности выпускников: формирование, продвижение и реализация туристского продукта, организация комплексного туристского обслуживания.
Чему учатся на этой специальности?
- Запросы потребителей туристских услуг;
- Туристские продукты;
- Туристские ресурсы — природные, исторические, социально-культурные и другие объекты
- Туристского показа, познавательного, делового, лечебно-оздоровительного, физкультурно-спортивного назначения;
- Услуги:
- гостиниц и иных средств размещения,
- общественного питания,
- средств развлечения,
- экскурсионные, транспортные,
- туроператорские.
- Технологии формирования, продвижения и реализации туристского продукта;
- Справочные материалы по туризму, географии, истории, архитектуре, религии,
- Достопримечательностям, социально-экономическому устройству стран, туристские каталоги;
- Первичные трудовые коллективы.
Что сможет делать на работе Специалист по туризму (базовой подготовки) после выпуска?
- Предоставлять турагентские услуги.
- Предоставлять услуги по сопровождению туристов.
- Предоставлять туроператорские услуги.
- Управлять функциональным подразделением организации.
Выпускники специальности Туризм имеют квалификацию «Специалист по туризму» и востребованы в различных сферах: туристские и транспортные компании, сервис (гостиничный, ресторанный, рекреационный, социальный, страховой, рекламный, выставочный, консалтинговый), предприятия шоу-бизнеса и индустрии развлечений, культурные центры различного профиля, органы государственного и муниципального управления.
Специальность
43.02.14 Гостиничное дело (входит в список ТОП-50 наиболее востребованных профессий).
Услугами гостиниц приходится пользоваться большинству людей. Приезжая в командировку, посещая родственников или же почещая город с развлекательными целями, постояльцы выбирают гостиницу по душе и снимают номер на определенное количество дней.
В зависимости от класса заведения, обслуживающий персонал может предложить клиентам набор стандартных услуг или какой-либо дополнительный сервис. Иерархия гостиничного персонала, по сути, такая же, как и во многих других организациях: есть обслуживающий персонал, среднее управленческое звено и высшее руководство.
Управленцы среднего звена выполняют следующие обязанности:
- Контроль работы обслуживающего персонала.
- Формулировка ценных указаний, выбор их исполнителей и наблюдение за качеством выполненной работы.
- Контроль соблюдения внутренних правил организации.
- Наблюдение за соблюдением необходимых санитарно-гигиенических норм. Общение с клиентами, решение конфликтных ситуаций (в рамках своей компетенции).
Кроме того, специалист по гостеприимству может консультировать, инструктировать новичков и проводить стажировку. В его обязанности нередко входит проведение собеседований с претендентами на вакантные места, а также их отбор.
Важной задачей специалиста по гостеприимству является наблюдение за тем, какой настрой присутствует в коллективе, и его коррекция. Хороший работник умеет вовремя проанализировать ситуацию, спрогнозировать ее развитие и оптимизировать этот процесс (разрешение внутренних конфликтов, правильный подбор персонала, применение поощрительных мер и взысканий).
Гостиничное дело — это всегда работа с людьми, обладающими различными темпераментами, характерами и уровнем культуры. Специалист по гостеприимству должен уметь находить выход из различных щекотливых или конфликтных ситуаций, чтобы сохранить репутацию заведения и лояльность клиентов на высшем уровне.
Программа обучения по специальности «Гостиничное дело» включает большое количество универсальных предметов, которые могут быть полезны при работе в должности менеджера или специалиста по персоналу в организации, далекой от гостиничного бизнеса.
Выбирая профессию специалиста по гостеприимству можно рассчитывать на профессиональные бонусы и опыт в сфере гостиничного дела, который полезен не только для продвижения в гостиничном бизнесе, но и для работы во многих других структурах. Такие работники получают весьма приличную заработную плату.
Для обеспечения мобильности обучающихся и преподавателей ЧОУ ПО ТТЭУ имеет тесные партнёрские отношения со следующими образовательными учреждениями:
- Университетский экономико-технологический колледж Федерального государственного бюджетного образовательное учреждения высшего образования «Сочинский государственный университет».
- Частное профессиональное образовательное учреждение «Колледж гостиничного бизнеса» в Сочи.
Также планируется сотрудничество с:
- Санкт-Петербургским государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Петровский колледж».
- Экономико-гуманитарным колледжем Гуманитарно-педагогической академии (филиала) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в Ялте.
Сотрудничество предполагает организацию стажировок и практик студентов и преподавательского состава ЧОУ ПО ТТЭУ на базе указанных организаций, а также проведение совместных мероприятий: конференций, семинаров, тренингов, форумов.
Тульский техникум Экономики и управления предлагает вам получить глубокие знания, отвечающие современным требованиям.
Ждём вас!
Тула, ул. Болдина, 98Б
Телефон/факс:
e-mail: tul_teh@mail.ru