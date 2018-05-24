Тульский техникум Экономики и управления открыл новые специальности

Теперь здесь можно получить образование в сфере гостиничного дела и туризма.

Тульский техникум Экономики и управления реализует стратегические направления развития туристско-рекреационного комплекса и сферы гостеприимства Тульской области. Для этого количество специальностей, реализуемых техникумом теперь расширено — добавилась подготовка специалистов среднего звена в сфере гостеприимства и туризма:

Специальность 43.02.10 — Туризм «Специалист по туризму»,

Туризм «Специалист по туризму», Специальность 43.02.14 — Гостиничное дело «Специалист по гостеприимству».

Выпускники специальности «Гостиничное дело» получают квалификацию, входящую в список 50 самых востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, которые требуют среднего профессионального образования.

Специалист по гостеприимству работает в гостиницах, туристических комплексах, домах отдыха и выполняет работы, связанные с комфортным размещением и соответствующими стандартами обслуживания посетителей в заведениях курортной, туристической и иной деятельности.

Специалист по туризму осуществляет комплекс задач в туристических компаниях:

Организация работы по формированию туристского продукта и предоставлению информации об имеющихся перспективах;

Разработка туристических экскурсионных маршрутов, выбор страны, определение городов, гостиниц и объектов архитектуры для осмотра;

Поиск, сбор, анализ информации по туризму, обеспечение ее полноты и достоверности;

Изучение и анализ деятельности конкурентов, предоставляющих туроператорские и турагентские услуги (проведение маркетинга);

Участие в определении стоимости тура;

Организация и ведение переговоров с контрагентами, осуществляющими предоставление туристских услуг;

Проведение мероприятий по продвижению туристского продукта, поиску клиентов для покупки туристского продукта.

Теперь в этом Техникуме вы сможете учиться не только на бухгалтера, специалиста по налогообложению, операционного логиста, финансиста, специалиста страхового дела, юриста, но и на специалиста по туризму и специалиста по гостеприимству!

Специальность 43.02.10 «Туризм».

Туризм — один из самых динамично развивающихся видов отечественного бизнеса. Он включает в себя гостиницы и другие виды средств размещения, транспорт, предприятия общественного питания и сферы развлечения, объекты познавательного, делового, оздоровительного, спортивного и другого назначения, организации, предоставляющие экскурсионные услуги и услуги гидов-переводчиков.

Быстро развивающаяся сфера требует приложения сил все большего количества специалистов. Именно поэтому выпускники данной специальности в настоящее время востребованы на рынке труда.

В программе больше времени отводится на практику, изучение иностранных языков, информационных технологий, психологии и географии.

Область профессиональной деятельности выпускников: формирование, продвижение и реализация туристского продукта, организация комплексного туристского обслуживания.

Чему учатся на этой специальности?

Запросы потребителей туристских услуг;

Туристские продукты;

Туристские ресурсы — природные, исторические, социально-культурные и другие объекты

Туристского показа, познавательного, делового, лечебно-оздоровительного, физкультурно-спортивного назначения;

Услуги:

- гостиниц и иных средств размещения,

- общественного питания,

- средств развлечения,

- экскурсионные, транспортные,

- туроператорские.

Технологии формирования, продвижения и реализации туристского продукта;

Справочные материалы по туризму, географии, истории, архитектуре, религии,

Достопримечательностям, социально-экономическому устройству стран, туристские каталоги;

Первичные трудовые коллективы.

Что сможет делать на работе Специалист по туризму (базовой подготовки) после выпуска?

Предоставлять турагентские услуги. Предоставлять услуги по сопровождению туристов. Предоставлять туроператорские услуги. Управлять функциональным подразделением организации.

Выпускники специальности Туризм имеют квалификацию «Специалист по туризму» и востребованы в различных сферах: туристские и транспортные компании, сервис (гостиничный, ресторанный, рекреационный, социальный, страховой, рекламный, выставочный, консалтинговый), предприятия шоу-бизнеса и индустрии развлечений, культурные центры различного профиля, органы государственного и муниципального управления.

Специальность 43.02.14 Гостиничное дело (входит в список ТОП-50 наиболее востребованных профессий).

Услугами гостиниц приходится пользоваться большинству людей. Приезжая в командировку, посещая родственников или же почещая город с развлекательными целями, постояльцы выбирают гостиницу по душе и снимают номер на определенное количество дней.

В зависимости от класса заведения, обслуживающий персонал может предложить клиентам набор стандартных услуг или какой-либо дополнительный сервис. Иерархия гостиничного персонала, по сути, такая же, как и во многих других организациях: есть обслуживающий персонал, среднее управленческое звено и высшее руководство.

Управленцы среднего звена выполняют следующие обязанности:

Контроль работы обслуживающего персонала.

Формулировка ценных указаний, выбор их исполнителей и наблюдение за качеством выполненной работы.

Контроль соблюдения внутренних правил организации.

Наблюдение за соблюдением необходимых санитарно-гигиенических норм. Общение с клиентами, решение конфликтных ситуаций (в рамках своей компетенции).

Кроме того, специалист по гостеприимству может консультировать, инструктировать новичков и проводить стажировку. В его обязанности нередко входит проведение собеседований с претендентами на вакантные места, а также их отбор.

Важной задачей специалиста по гостеприимству является наблюдение за тем, какой настрой присутствует в коллективе, и его коррекция. Хороший работник умеет вовремя проанализировать ситуацию, спрогнозировать ее развитие и оптимизировать этот процесс (разрешение внутренних конфликтов, правильный подбор персонала, применение поощрительных мер и взысканий).

Гостиничное дело — это всегда работа с людьми, обладающими различными темпераментами, характерами и уровнем культуры. Специалист по гостеприимству должен уметь находить выход из различных щекотливых или конфликтных ситуаций, чтобы сохранить репутацию заведения и лояльность клиентов на высшем уровне.

Программа обучения по специальности «Гостиничное дело» включает большое количество универсальных предметов, которые могут быть полезны при работе в должности менеджера или специалиста по персоналу в организации, далекой от гостиничного бизнеса.

Выбирая профессию специалиста по гостеприимству можно рассчитывать на профессиональные бонусы и опыт в сфере гостиничного дела, который полезен не только для продвижения в гостиничном бизнесе, но и для работы во многих других структурах. Такие работники получают весьма приличную заработную плату.

Для обеспечения мобильности обучающихся и преподавателей ЧОУ ПО ТТЭУ имеет тесные партнёрские отношения со следующими образовательными учреждениями:

Университетский экономико-технологический колледж Федерального государственного бюджетного образовательное учреждения высшего образования «Сочинский государственный университет». Частное профессиональное образовательное учреждение «Колледж гостиничного бизнеса» в Сочи.

Также планируется сотрудничество с:

Санкт-Петербургским государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Петровский колледж». Экономико-гуманитарным колледжем Гуманитарно-педагогической академии (филиала) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в Ялте.

Сотрудничество предполагает организацию стажировок и практик студентов и преподавательского состава ЧОУ ПО ТТЭУ на базе указанных организаций, а также проведение совместных мероприятий: конференций, семинаров, тренингов, форумов.

Тульский техникум Экономики и управления предлагает вам получить глубокие знания, отвечающие современным требованиям. Ждём вас!

Тула, ул. Болдина, 98Б

Телефон/факс: 8 (4872) 56-32-39, 8 (4872) 21-20-22

e-mail: tul_teh@mail.ru

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