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Шоу для настоящих леди

Шоу для настоящих леди

Калужский областной драматический театр представит на тульской сцене спектакль — жемчужину своей коллекции. Спектакль не теряет популярность уже шестой сезон .

В главных ролях – Игорь Кумицкий и Игорь Корнилов, яркий комический дуэт, любимцы публики. В спектакле много пения и танцев, он сам сродни тому шоу, в котором волею судьбы участвуют главные герои. Это яркое, легкое, искристое зрелище, способное поднять настроение даже в самые серые будни!

Двое молодых людей, чтобы избежать гибели от рук гангстеров, устраиваются в гастролирующее шоу. В это шоу берут только девушек, и парни вынуждены переодеться в женскую одежду. Один из них влюбляется в ведущую актрису ... и появляется перед ней то в образе миллионера, то в качестве «подружки».


 

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