Боевой резерв партии: какими были комсомольцы?

22 марта исполнилось 100 лет с того момента, как россий­ский коммунистической союз молодежи был переименован в ВЛКСМ в связи с образованием СССР.

«Комсомолка, спортсменка и просто красавица» Нина (Наталья Варлей) на долгие годы стала секс-символом для всех членов ВЛКСМ и не только! Кадр из комедии Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1967).

«Комсомольцы-добровольцы»

Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ) был создан в 1918 году. Политически активные юноши и девушки рабоче-крестьянского происхождения всеми силами стремились стать членами РКСМ. В те годы смотрели в основном на классовые признаки и происхождение, ближе к 1930-му главным критерием стали политиче­ские убеждения кандидатов.

РКСМ со временем был переименован в ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи. Популярная молодежная организация к середине прошлого века стала массовой: к 80-м число комсомольцев в несколько раз превысило количество членов компартии в СССР!

В комсомол стремился каждый пионер, достигший 14 лет. Принимали почти всех за исключением разве что совсем уж экстремальных хулиганов и асоциальных подростков, которых в «союзе советских» были единицы. Комсомольский билет и нагрудный знак как бы показывали, кто желторотый пионер, а кто – взрослый комсомолец!

В комсомоле всегда ценилась активность и инициативность – именно поэтому многие масштабные стройки в СССР вроде БАМа назывались комсомольскими, и участие в них принимали в основном члены ВЛКСМ.

«Я буду жить при коммунизме…

– таков истории закон!» – гласил старый советский лозунг. Воспоминаниями о молодости делится туляк Георгий Готесман, 71 год, инженер, мемуарист.

Георгий Готесман – Тем, кто не вступал в ряды ВЛКСМ, не светило в жизни ничего хорошего, это считалось ненормальным. На таких смотрели косо, но хуже приходилось тем, кого из комсомола выгоняли. Для того чтобы вступить в ряды ВЛКСМ, нужно было выучить устав, знать, что такое демократический централизм, и другие определения. При вступлении соискателю задавали каверзные вопросы члены специальной комиссии. В билет члена ВЛКСМ вклеивалась фотография его обладателя. Также в член­ский билет ежемесячно вклеивались марочки по две копейки, которые приобретались нашим комсоргом в местном райкоме комсомола.



Каждый вновь принятый комсомолец вместе с членским билетом и нагрудным знаком получал и общественную нагрузку – перед ним ставили задачи, например: оформлять стенгазету, читать политинформацию и многое другое. Выгнать из комсомола тоже могли. Например, я получил выговор с занесением в личное дело, так как, будучи делегатом, просто «забил» на факультетскую конференцию. Со строгим выговором я проходил целый год, пока его не сняли.

Но мотивировали не только методом кнута: меня как-то наградили за активную работу поездкой в Рязань на «Икарусе», то и дело давали какие-то небольшие награды и грамоты. Положение в бюро комсомола играло роль в распределении после окончания вуза: комсомольские лидеры получали хорошие места.

У советского студента идеология была в приоритете не только в свободное, но и в учебное время. На первом курсе института мы изучали историю партии – надо было знать даты съездов и основные решения, которые там принимались. Еще изучали марксистко-ленин­скую философию, политэкономию – сперва капитализма, а затем социализма.

А на последних курсах мы изучали научный коммунизм – это был нонсенс! Как может быть научным то, чего в природе не существует?



Однако все мы сдавали по научному коммунизму государственный экзамен, и сдать его на оценку ниже четверки было не комильфо. Подготовка к этому экзамену сильно отвлекала нас от диплома, а из читального зала общественных наук могли выгнать даже за негромкий разговор.

«Запомните их имена – любовь, комсомол и весна!»

– эти строчки песни знали и любили многие. О забавных случаях времен комсомольской юности рассказывает тулячка Елена Рябикова, журналист, блогер.

Елена Рябикова – В восьмидесятые годы у нас был такой движ – Школа комсомольского актива. Это когда комсомольские работники собирались на различных базах отдыха, где принимали участие в семинарах, делились опытом идеологической работы и т. п. Пожалуй, главной составляющей этих семинаров было живое общение участников друг с другом, практически всегда сопровождаемое совместным употреблением горячительных напитков. Может, где-то комсомольцы проводили время по-другому, не знаю; я говорю конкретно о лагере, который располагался в Тульской области, на Оке.



Регулярно приезжающие туда активисты и активистки после завершения официальной ежедневной программы пели песни у костра, танцевали под магнитофон, обретали нежную дружбу... Короче говоря, радовались жизни в самых приятных её проявлениях. И вот однажды поздней ночью мой ин­ститутский приятель Игорь – умница и находчивый острослов – читал под уличным фонарем «Мастера и Маргариту».

Книги этой в свободной продаже не было; если у кого-то появлялась, тут же выстраивалась очередь из желающих приобщиться... В общем, наутро «Мастера...» надо было непременно отдать следующему читателю. Ночь, улица, фонарь, нетрезвый комсомолец с запрещенной книгой – и вдруг к нему подъезжает автомобиль! Из него выходит незнакомец и спрашивает:

«Где найти старшего?» Далее происходит такой диалог:

– Я не в курсе… Где-то занят, наверное…

– А ты знаешь, кто я?

– Нет, а кто вы?

– Я – Буденный!

В ответ Игорёк выпалил:

– А я – Ворошилов! Поскакали?..

…Ещё один занятный эпизод из времён комсомольской юности. Работая в пединституте на ФОПе (факультете общественных профессий), оформляла как-то стенгазету к очередной годовщине Октябрьской революции. И аккуратно, по клеточкам, перерисовала с открытки портрет Ленина. Минут через 15 после того как газета была повешена на стенд, в наш кабинет пришёл «особист», держа её в руках. Оказалось, самовольно изображать вождя нельзя, надо иметь соответствующее разрешение от каких-то там органов. Вот так-то!

Конечно, далеко не все в жизни комсомольцев было так же забавно: изгнание из организации было, по сути, «волчьим билетом»: лишенцу было сложнее устроиться на приличную работу, поступить в вуз или техникум.

Только цифры

* 30 миллионов юношей и девушек были членами ВЛКСМ в СССР в восьмидесятые.

* 2 копейки ежемесячно составляли член­ские взносы, которые должен был оплачивать каждый комсомолец.

* 50 рублей стоит сегодня комсомольский значок на «Авито».

А знаете ли вы, что...

…2 года активной комсомольской работы и членства в ВЛКСМ

были в СССР обязательным требованием к поступающим в МГИМО;

…с 14 до 28 лет советские юноши и девушки могли вступать в ВЛКСМ

и быть комсомольцами;

…у ЦК ВЛКСМ было несколько издательств, выпускавших 230 периодических изданий идеологической тематики.