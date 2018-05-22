Спектакль по пьесе французского комедиографии Марка Камолетти в рамках гастролей Калужского областного драматического театра.

«Играем в дружную семью» — весёлая комедия положений с подлинно французскими нюансами. Семейная жизнь одной, с виду благополучной, четы по стечению обстоятельств превращается в запутанный клубок скандалов, интриг и разоблачений. Стремление вырваться из привычного круга монотонного существования толкает героев к поиску новизны. До поры до времени этот поиск остается тайной, но один телефонный звонок переворачивает всё вверх дном.

В итоге благочестивая жена на самом деле оказывается любовницей друга семьи, а её заботливый муж на поверку встречается с молоденькой фотомоделью. И вот все они собираются вместе в загородном доме семейной пары. Постоянно попадая в щекотливые ситуации, герои спектакля проявляют чудеса ловкости и незаурядную фантазию, выдавая себя не за тех, кто они есть на самом деле. Но вот вопрос — как при этом не заблудиться в своём и чужом вранье?