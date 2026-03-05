Премьера: 05.03.2026

Режиссер: Джон Паттон Форд

Актеры: Маргарет Куолли, Глен Пауэлл, Эд Харрис, Джессика Хенвик, Тофер Грейс, Билл Кэмп, Зак Вудс, Джеймс Фрешвилл, Рафф Лоу, Нелл Уилльямс, Андре Джейкобс, Шон Кэмерон Майкл, Мэгги Туми, Роберт Хоббс

Жанр: Триллер, Трагикомедия

Продолжительноcть: 105 минут

Возрастные ограничения: 18+

Роскошные особняки, частные самолеты и даже собственные острова — состояние клана Редфеллоу исчисляется миллиардами. Все это мечтает унаследовать Беккет, хоть глава рода и отрекся от него еще до его рождения. Однако на пути к заветной жизни стоят семь избалованных богачей… Чтобы ускорить свою очередь на наследство, Беккету придется «спилить» несколько ветвей семейного древа. И сделать это так дерзко и изобретательно, чтобы избежать наказания за убийства.