  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Наследник - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Наследник

Наследник

Премьера:
05.03.2026
 
Режиссер:
Джон Паттон Форд
  
Актеры:
Маргарет Куолли, Глен Пауэлл, Эд Харрис, Джессика Хенвик, Тофер Грейс, Билл Кэмп, Зак Вудс, Джеймс Фрешвилл, Рафф Лоу, Нелл Уилльямс, Андре Джейкобс, Шон Кэмерон Майкл, Мэгги Туми, Роберт Хоббс
  
Жанр:
Триллер, Трагикомедия
  
Продолжительноcть:
105 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Роскошные особняки, частные самолеты и даже собственные острова — состояние клана Редфеллоу исчисляется миллиардами. Все это мечтает унаследовать Беккет, хоть глава рода и отрекся от него еще до его рождения. Однако на пути к заветной жизни стоят семь избалованных богачей… Чтобы ускорить свою очередь на наследство, Беккету придется «спилить» несколько ветвей семейного древа. И сделать это так дерзко и изобретательно, чтобы избежать наказания за убийства.

0
Касса
Сокровища гномов
1 мая - 7 марта 2025
Майский
Малыш
26 февраля - 11 марта
Кинотеатр 3D (Одоев)
Человек, который смеется
26 февраля - 11 марта
Кинотеатр 3D (Одоев)
К себе нежно
5 - 11 марта
Люксор Тула
Манюня: Приключения в Москве
26 мая - 7 марта 2024
Майский
Горничная
7 января - 11 марта
Алмаз Синема

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.