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ГРАН-ПРИ-ТУЛЫ

ГРАН-ПРИ-ТУЛЫ

С 24 по 26 мая в Туле пройдут международные соревнования по велоспорту на треке «Гран-при Тулы». В этих соревнованиях среди целого ряда ведущих гонщиков сборной России примут участие спортсмены из 11 стран дальнего и ближнего зарубежья.

Соревнования пройдут в кейрине, спринте, скретче, омниуме и мэдисоне. В них примут участие сильнейшие спортсмены сборной Тульской области, в том числе гонщики СШОР «Велосипедный спорт».

Официальное открытие соревнований состоится 24 мая в 16.45.

Утренняя программа соревнования начнется в 11.00, вечерняя — в 18.00 часов.

Вход свободный.

Где и когда?
ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ, СДЮШОР, МУДО
Тула, Тимирязева ул., д.101 корп.1
24 мая 2018, четверг
16:45
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25 мая 2018, пятница
11:00
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25 мая 2018, пятница
18:00
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