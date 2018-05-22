ГРАН-ПРИ-ТУЛЫ
С 24 по 26 мая в Туле пройдут международные соревнования по велоспорту на треке «Гран-при Тулы». В этих соревнованиях среди целого ряда ведущих гонщиков сборной России примут участие спортсмены из 11 стран дальнего и ближнего зарубежья.
Соревнования пройдут в кейрине, спринте, скретче, омниуме и мэдисоне. В них примут участие сильнейшие спортсмены сборной Тульской области, в том числе гонщики СШОР «Велосипедный спорт».
Официальное открытие соревнований состоится 24 мая в 16.45.
Утренняя программа соревнования начнется в 11.00, вечерняя — в 18.00 часов.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Тимирязева ул., д.101 корп.1
24 мая 2018, четверг
16:45
25 мая 2018, пятница
11:00
25 мая 2018, пятница
18:00
26 мая 2018, суббота
11:00
26 мая 2018, суббота
18:00