Наталья Варлей в Туле: Быть студенткой и комсомолкой? Я стараюсь!

На этой неделе студентка, комсомолка и просто красавица Наталья Варлей выступила на творческой встрече перед студентами Тульского государственного педагогического университета и рассказала немало интересного о себе и своей творческой жизни.

В этой героине причудливо сочетаются черты Бэлы Лермонтова, Кармен Проспера Мериме и Павлины — героини фильма «Стряпуха». Так описывали ее авторы сценария фильма «Кавказская пленница».

«Любовь к тиграм я вложила в кошек»

- Если бы я не стала актрисой, наверное, была бы учительницей или врачом. Но так получилось, что я росла обычной домашней девочкой, занималась музыкой, рисованием. Однажды, увидев цирковое представление, сказала, что буду обязательно цирковой гимнасткой, как Раиса Немчинская, или укротительницей тигров, как Маргарита Назарова. Была такая замечательная дрессировщица, красавица невероятная. Когда она выходила на арену, тигры падали от ее красоты.

Укротительницей я не стала, хотя всю жизнь у меня дома кошки. Иногда доходило до 14 сразу. Всю свою любовь к усатым и полосатым я вложила в них.



И сейчас у меня дома в Москве четыре кота, на даче еще несколько кошек. Каждый год, когда дачная кошка рожает, я одного котенка забираю себе в Москву.



Несмотря на протесты родителей, я поступила в цирковое училище, получила диплом с отличием. Номер мой назывался воздушный эквилибр на штейн-трапе с музыкальными инструментами. Под куполом цирка я балансировала на трапеции, сидя на стульчике, стоявшем на задних ножках, при этом играла то на концертино, то на флексатоне.

В цирке меня увидел режиссер Юнгвальд-Хинкевич, который пригласил сниматься в фильме «Формула радуги». Но это была не первая моя картина. Даже учась в цирковом училище, я снималась в телевизионных или художественно-документальных фильмах о цирке.

После первого курса снялась в курсовой работе студента ВГИКа по рассказу Александра Грина «Новогодний праздник». Очень благодарна за это судьбе, на всю жизнь у меня осталась любовь к этому замечательному писателю.



«Вий».

Правда, когда снималась в фильме «Вий», Леня Куравлев, а он был взрослый — мне было восемнадцать, а ему тридцать, меня все время воспитывал, говорил, какие книги надо читать. И как-то он спросил, кто мой любимый писатель. Я говорю: «Грин». Он мне ответил: «Я Грина ненавижу». Я ахнула — Леня, такой интеллигентный, образованный, и вдруг говорит, что Грина ненавидит. А потом, спустя много лет, поняла: конечно, Грин — это надежда, вера в алые паруса. А алые паруса не всегда приплывают.

«Во имя любви»

- В моей жизни были не только кино и театр. У меня вышло несколько книг со стихами. В прошлом году вышел четвертый уже сборник, он называется «Автопортрет». Я, будучи уже мамой двух сыновей, закончила литературный институт им. Горького, факультет поэзии. Это мое третье высшее образование — после циркового и театрального.

У меня есть несколько дисков песен на мои стихи. Причем работала я с разными композиторами. Песен восемь написал замечательный автор музыки Александр Морозов. Сотрудничаю с Сережей Таюшевым. Помните, был такой прекрасный дуэт Сергей Таюшев и Татьяна Рузавина? Много записала песен на музыку Екатерины Семеновой.



«12 стульев».

Сейчас закончила работу над книгой, условное название которой «Во имя любви» — так предложили издатели. Но, думаю, название будет другое. Я как-то случайно включила сериал по телевизору, и оказалось, что он называется так же — «Во имя любви». Это будет не столько биографическая книга, сколько размышления о жизни, о людях, с которыми была знакома.

Один из моих любимых писателей — Гоголь. Когда я поступала в литературный институт, надо было освежить в памяти классику. Села пролистать «Мертвые души», и наслаждалась этим замечательным произведением до утра. А когда пошла на экзамен, мне достался билет как раз по «Мертвым душам».



«Вий».

Мое нынешнее отношение к плохим приметам и съемкам в фильме «Вий» — вы знаете, просто телевидению хочется зарабатывать на свой хлеб с маслом и икрой, и они искусственно подогревают эту тему. Как-то Иоанна Кронштадтского спросили, можно ли верить в приметы. Он сказал: «Конечно нет». Но как же так, они ведь сбываются? Он ответил: «Вы не верьте, и они не будут сбываться». С точки зрения православной, а я человек православный, хотя крестилась позже, чем снималась в «Вие», нечистая сила в храме — это грех. Но я не считаю, что в судьбе моей было что-то не так из-за того, что я снялась в этом фильме. В судьбах многих женщин, тем более актрис, всякое случается. Но не все же снимались в «Вие».

О студентке и комсомолке

- Меня часто объявляют как студентку и комсомолку. Но не может человек оставаться студенткой и комсомолкой на протяжении всей жизни. Хотя я стараюсь.



«Кавказская пленница».

Когда-то я снялась в фильме «Так и будет» по пьесе Константина Симонова. Сыграла там две роли — двадцатилетнюю Олю, и ее же, в современные дни — Ольгу Федоровну. Когда мы делали эту картину, мне было чуть за тридцать.

И я тогда думала: 60 лет — это седые волосы, это морщины, старческий голос. Я так и играла эту роль. Когда сама дожила до этого возраста, увидела, что это не совсем так. Тем более в наши дни возраст — это вообще понятие размытое.

Сохранять хорошую форму, любовь к жизни помогает зрительское тепло. Иногда выходишь играть спектакль и думаешь: где взять силы? И вдруг чувствуешь из зала теплую ауру. Эта энергия в тебя вселяется, и ты начинаешь работать. Такой обмен любовью — это очень важно. Именно этого состояния любви я и желаю всем своим зрителям.

Справка Myslo

Наталья Владимировна Варлей

Заслуженная артистка РСФСР (1989), лауреат Государственной премии РСФСР им. Крупской.



Родилась 22 июня 1947 года, Констанца, Румыния.

Рост 150 см, вес 45 кг.

Некоторое время выступала в одном номере со знаменитым клоуном Леонидом Енгибаровым.

Всесоюзную известность получила после фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».

Всего снялась более чем в 60 фильмах. Примерно столько же ролей, по ее словам, сыграла в театре.

В фильмах Леонида Гайдая («Кавказская пленница», «Двенадцать стульев») героинь Варлей озвучивала Надежда Румянцева, а «Песню про медведей» исполняла Аида Ведищева.

В 1994 году Наталья Варлей озвучивала героиню Вероники Кастро в популярном мексиканском телесериале «Дикая Роза».

Была замужем за актерами Николаем Бурляевым и Владимиром Тихоновым.

Семья: сыновья Василий и Александр, внук Женя.