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Гупёшка

Гупёшка

Страна:
Россия, 2017
 
Режиссер:
Влад Фурман
  
Актеры:
Неля Попова, Михаил Разумовский, Евгений Баранов
  
Жанр:
драма
  
Продолжительноcть:
79 мин
  

Однажды Тамара вышла выбросить мусор и встретила у подъезда Пашу — с бутылкой вина и желанием поговорить. Напросившись в гости, мужчина попадает в квартиру новой знакомой, а она рассказывает ему, как сильно любит мужа Лёнечку, который вывез её, «бракованную», из деревни, посадил дома за швейную машинку и назвал «гупёшкой» — в честь аквариумной рыбки, покорной, молчаливой, невольно преданной хозяину.

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