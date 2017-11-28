Страна: Россия, 2017

Режиссер: Влад Фурман

Актеры: Неля Попова, Михаил Разумовский, Евгений Баранов

Жанр: драма

Продолжительноcть: 79 мин

Однажды Тамара вышла выбросить мусор и встретила у подъезда Пашу — с бутылкой вина и желанием поговорить. Напросившись в гости, мужчина попадает в квартиру новой знакомой, а она рассказывает ему, как сильно любит мужа Лёнечку, который вывез её, «бракованную», из деревни, посадил дома за швейную машинку и назвал «гупёшкой» — в честь аквариумной рыбки, покорной, молчаливой, невольно преданной хозяину.