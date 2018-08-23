Выходные в Туле: 24-26 августа

Последние выходные лета запомнятся вам развлечениями на свежем воздухе. Помимо ночи в летних кинотеатрах в программе рок-опен-эйр, концерты на улице, выездная вечеринка.

Ночь кино

Когда: 25 августа, суббота, 17.00

Где: ретро-кинотеатр «Майский», Тула, ул. 9 Мая, 1-а

Вход свободный

В субботу в ретро-кинотеатре «Майский» состоится «Ночь кино». Сразу на трех площадках будет показано шесть современных кинокартин, но основное действие будет происходить в летнем кинотеатре под открытым небом. В 17.00 открывает программу мастер-класс директора «Каропродакшн» Юрия Обухова, далее гостей ждут киношлягеры и викторины, в 18.30 на площадке летнего кинотеатра откроется фестиваль уличного кино, продолжит его концерт кавер-бенда «БомбаЛей-ла» и в 21.45 планируется запуск воздушных летающих шаров.

Когда: 26 августа, воскресенье, 19.00

Где: «Типография», Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Вход свободный

В воскресенье в культурном центре «Типография» пройдут показы коротких фильмов — участников фестиваля «Шорты». Показ рассчитан на 121 минуту — за это время вы увидите 16 фильмов-участников прошлых лет. Среди них встречается много фильмов победителей, например работа белорусского режиссера Валерия Новичкова «0д1н». Этот фильм стал лучшим в 2016 году по результатам профессионального голосования.

Когда: 25 августа, суббота, 19.30

Где: Тульская областная филармония им. И. А. Михайловского

Тула, пр. Ленина, 51

Цена: сеанс № 1 — 200 р., сеанс № 2 — 150 р., единый входной билет — 300 р. (билеты можно приобрести в кассе филармонии)

Филармония тоже присоединилась к акции «Ночь кино» и в субботу представит своим гостям СИНЕМАфонический концерт, в программу которого войдут саундтреки отечественных и зарубежных фильмов. В первой части гостей ждет необычный пролог к основной программе, настраивающий слух и зрение зрителя на концерт Тульского симфонического оркестра. Во второй части выступит джаз-оркестр LEER-Brass.

Фестиваль

Когда: 25 августа, суббота, 12.00

Где: «Долина Х», центр активного отдыха, Тула, Щекинское шоссе, остановка «Ивановские Дачи»

Цена: 1000 р.

В субботу в «Долине X» пройдет фестиваль тяжелой музыки. На сцене выступят 10 музыкальных коллективов из разных стран. Кроме музыкальных концертов в распоряжении гостей будет неохраняемый палаточный кемпинг, кафе и два бара на свежем воздухе (всевозможные виды алкогольных и безалкогольных напитков).

Концерты

Когда: 24 августа, пятница, 19.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер

Тула, ул. Каминского, 24

Цена: в предпродаже — 250 рублей, в день выступления — 300 рублей.

В пятницу «Октава» закрывает летний сезон зажигательным концертом во дворе кластера. Здесь отыграла певица Гречка, звучала модная индитроника от Sewage Sour, авангардный джаз от Radical Music Septet и Speedball Trio, гаражный рок от Sonic Death. Завершится летняя концертная программа выступлением группы «Обе Две». Группа начала свою деятельность в 2011 году и за это время успела выступить всех главных фестивалях страны: «Stereoleto», «Усадьба Jazz», «Пикник «Афиши», «КаZантип», «Доброфест», «Нашествие».

Когда: 26 августа, воскресенье, 19.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер

Тула, ул. Каминского, 24

Вход свободный

В воскресенье во дворе «Октавы» пройдет еще один концерт. Группа Playtronica представит зрителям интерактивный музыкальный перформанс, где в качестве музыкального инструмента выступят сами туляки, а музыка сложится из заранее записанных звуков города.

Группа Playtronica изначально была создана театральным продюсером Александром Пасом как детский развлекательный мастер-класс. За пять лет своего существования группа превратилась в полноценный музыкальный коллектив. В Тулу группа привезет специальное устройство с площадками-контактами. Когда на два противоположных контакта станут два человека и прикоснутся друг к другу — запустится звук. Когда таких звуков станет несколько, они сложатся в особую городскую музыку.

Когда: 26 августа, воскресенье, 15.00

Где: «Золотой город», туристический центр, село Петропавловское, ул. Степная, 19

Цена: 500 р.

26 августа на сцене развлекательного комплекса «Золотой город» выступит советская рок-группа «Цветы». Это один из первых коллективов, привнёсших элемент рок-музыки на советскую эстраду. В 1973 году «Цветы» как студенческий ансамбль выпустили на фирме «Мелодия» гибкие пластинки, которые разошлись 7-миллионными тиражами, а уже в 1974 году получили невероятную популярность на просторах нашей родины. Творческий путь группы был непростым, но очень ярким, и в наши дни музыканты востребованы и любимы публикой. Перед концертом можно прогуляться по живописным уголкам китайского сада в «Золотом городе», т.к. билет дает право пользоваться всеми развлекательными площадками комплекса с 9.00 текущего дня.

Спорт

Когда: 24 августа, пятница, 19.30

Где: «Арсенал», Центральный стадион, Тула, пр. Ленина, 87

Цена: по билетам для взрослых — 200 рублей, для детей (до 14 лет) — 100 рублей. Дети до 7 лет — бесплатно без отдельного места

На Центральном стадионе «Арсенал» состоится игра 5-того тура чемпионата России по футболу. Игра между тульским «Арсеналом» и командой «Ростов» (Ростов-на-Дону).

Когда: 25 августа, суббота, 09.00, 26 августа, воскресенье 08.00

Где: «Грумант», парк-отель, деревня Грумант, Симферопольское ш., 201-й км

В парке-отеле «Грумант» состоятся сразу два вида открытых региональных соревнований по выездке — чемпионат и первенство. В соревнованиях примут участие спортсмены разных категорий: взрослые, юноши, дети,

спортсмены-любители (2003 г. р. и старше, разряд не выше 2-го).

Когда: 24-25 августа,пятница-суббота

Где: Likerka Loft,Тула, пр. Ленина, 85

Цена: 300 р.





Фанаты игры Dota 2 смогут посмотреть на большом экране продолжение ежегодного турнира The International. Помимо просмотра чемпионата можно будет поиграть в Playstation 4 и посетить зону виртуальной реальности. Также гостей ждут тематические конкурсы и подарки от партнёров трансляции.

Вечеринки

Когда: 26 августа, воскресенье 18.00

Где: «У Красных ворот», кафе, Тула, Хомяковское шоссе, 3-а

Цена: 800-1000 р. по предварительной регистрации

В воскресенье в кафе-парке отдыха «У Красных ворот» пройдет тематическая вечеринка в стиле бразильского карнавала от проекта Partytime24. Гостей ждут угощения и напитки бразильской кухни, тематическая фотозона и настольный бразильский футбол. На сцене выступят тульские музыкальные коллективы, актеры и диджеи. На входе каждый получит бесплатный напиток в подарок, а специально для девушек будет работать зона бьюти-стилистов, где можно будет сделать прическу и макияж.

Выставки

Когда: 24 августа, пятница, 10.00, 25−26 августа, суббота-воскресенье, 11.00 (до 23 сентября)

Где: Дом Крафта, Тула, пр. Ленина, 25

Цена: взрослые – 100 р., школьники, студенты, пенсионеры — 50 р.

В четверг в Туле открывается выставка советского радиофизика и главного редактора литературного альманаха «Дирижабль» Евгения Стрелкова. Выставка будет состоять из трех слоев. В первом — фотографии его ленд-арт-скульптур из снега, дерева, угольной пыли и золы, во втором слое будут представлены его авторские книги и в третьем — анимационные ролики и видеохроника.

Евгений начинал свою карьеру как радиофизик в одном из НИИ, а в 1990 году ушел в искусство. Его проект «Дирижабль» в 1993-м выставлялся в ЦДХ. Сейчас Евгений ведет лекции по медиаискусству для молодых художников.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

В прокат вышел новый невероятно красивый фильм о дружбе человека и волка и жизни в эпоху палеолита.

Однажды на охоте один из воинов попадает в жуткую переделку с волками, после которой его считают погибшим и даже не пытаются отыскать, чтобы спасти. Юноша остался жив, но вынужден в одиночку выживать в суровых условиях и заботиться о волке, чьей добычей сам едва не стал. Вместе, без чьей-либо помощи, молодой охотник и первый прирученный зверь должны взглянуть своим страхам в глаза и пережить немало удивительных приключений на пути к дому.

Цена: от 120 р.

В кинотеатрах начинается показ российской комедии от культового российского режиссёра Романа Каримова и знаменитого продюсера Тимура Бекмамбетова. Сюжет фильма напоминает «Мальчишник в Вегасе», но с ярко выраженным русским колоритом. Молодой человек Антон перед тем, как сделать своей девушке предложение, отправляется на день рождения к своему школьному другу, а наутро оказывается в другом городе запертым в квартире незнакомой девушки, а видео о его вчерашних подвигах уже взорвали интернет… Фильм снят в новом киноформате десктоп-муви — всё действие фильма происходит на экране ноутбука.

Цена: от 120 р.

В прокат выходит мультфильм режиссера анимационного сериала «Маша и Медведь». В центре сюжета — приключения царевны Варвары, которая в день своего семилетия нашла в царской библиотеке волшебную книгу, при помощи которой перемещается в Страну чудес, где знакомится с обитателями волшебного мира… Голос принцессы вам покажется очень знакомым — ее озвучивает Ани Лорак.

Цена: от 120 р.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.