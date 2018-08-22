Показ коротких фильмов фестиваля «Шорты»

26 августа, воскресенье, в 19:00 в культурном центре Типография пройдет показ фильмов-участников фестиваля коротких фильмов «ШОРТЫ».

С 2010 года фестиваль ШОРТЫ дает возможность молодым режиссёрам, операторам, сценаристам, актёрам заявить о себе и показать свои работы широкому кругу зрителей.

В «Типографии» тоже решили дать возможность новому зрителю увидеть дебюты прошлых лет.

Показ рассчитан на 2 часа, в течение которых будут просмотрены 16 фильмов.

Программа «Фильмы-участники Независимого фестиваля коротких фильмов «ШОРТЫ». Хронометраж — 121 мин.

«ТРЕЙЛЕР история одного киномана» — режиссер Александр Гаврилов (г. Москва), 11 мин 38 сек.

2017: Фильм-победитель ВЫБОР ОРГКОМИТЕТА ФЕСТИВАЛЯ — режиссер Александр Гаврилов (г. Москва)

Сюжет: «ТРЕЙЛЕР» — это история студента-киномана, потерявшего связь между реальностью и своими фантазиями. «Камешек» — режиссёр анимации Александр Поляков (г. Москва), 2 мин 58 сек.

2012: Фильм-участник

Сюжет: Мы властелины собственных желаний и маги воплощения их в жизнь! «Наружка» — режиссёр Леонид Гардаш (г. Москва), 6 мин.

2017: Фильм-участник

Сюжет: Наружное наблюдение за подозреваемым, проводимое двумя полицейскими, оборачивается катастрофой. «0д1н» — режиссёр Валерий Новичков (г. Рогачёв, Беларусь), 8 мин 38 сек.

2016: Фильм-победитель профессионального голосования в номинации ФИЛЬМ — режиссёр Валерий Новичков (г. Рогачёв, Беларусь).

Сюжет: Группа молодых людей приезжает к своему товарищу в гости, для того чтобы поддержать его в одном, казалось бы, банальном деле. «Гравный верующий» — режиссёр Александр Горобец (г. Москва), 8 мин 39 сек.

2017: Фильм-победитель зрительского голосования в номинации ФИЛЬМ — режиссёр Александр Горобец (г. Москва).

Сюжет: Фильм снят по мотивам рассказа Евгения ЧеширКо «Кто больше всех верит в Бога». Dji. Death Fails, режиссёр анимации Дмитрий Волошин (г. Кишенёв, Молдова), 3 мин 56 сек.

2013: Фильм-победитель профессионального голосования в номинации АНИМАЦИЯ — режиссёр анимации Дмитрий Волошин (г. Кишенёв, Молдова).

Сюжет: Джи — нестандартная смерть. Темный рыцарь предстал в ином облике. Нет, он не белый и пушистый. Просто он жутко невезучий. Все, что ему нужно сделать — забрать душу умирающего человека. Но сценаристы строят ему всяческие препоны. Справится он с ними или нет, смотрите сами. «Вскрытие покажет» — режиссёр Александра Заец (г. Екатеринбург), 12 мин 40 сек.

2017: Фильм-участник

Сюжет: чтобы не потерять рабочее место «стажер» в морге должен просто провести вскрытие женского трупа, но трупом оказывается смерть и просит воскресить себя. «А я ещё жив» — режиссёр Алексей Соболев (г. Нью-Йорк, США), 12 мин 16 сек.

2016: Фильм-участник

Сюжет: Жизнь просто питерского уличного музыканта резко меняется в тот день, когда он узнает, что его родители решили сдать его в дом престарелых. «Другой» — режиссёр Евгений Салотин (г. Пермь), 1 мин 1 сек.

2017: Фильм-победитель 2017 года профессионального голосования в номинации ПОСТЕР — автор постера Евгений Салотин (г. Пермь).

Сюжет: Зарисовка на тему человека, попавшего в стены заведения для душевно больных. выздоравливают ли они… «Идефикс» — режиссёр анимации Михаил Горобчук (г. Москва), 5 мин 35 сек.

2016: Фильм-победитель профессионального голосования в номинации АНИМАЦИЯ — режиссёр анимации Михаил Горобчук (г. Москва).

Сюжет: Мультфильм-притча, напоминающий о том, что не всякая цель заслуживает нашего внимания, сил и времени. «Окурок» — режиссер Николай Рыбников (г. Москва), 13 мин 12 сек. 2017: Фильм-победитель профессионального голосования в номинации ТРЕЙЛЕР — режиссёр трейлера Николай Рыбников (г. Москва).

Сюжет: Случайные события могут оказаться неслучайными. Именно это понял грузчик Толик, когда закинул свой окурок в окно проезжающего мимо шикарного кортежа. «Звуки» — режиссёр Василий Буйлов (г. Дивногорск, Красноярский край, Россия), 12 мин 9 сек.

2012: Фильм-победитель 2012 года профессионального голосования в номинации ФИЛЬМ — режиссёр Василий Буйлов (г. Дивногорск, Красноярский край, Россия).

Сюжет: Один день из жизни настройщика. Confession — режиссер Наталья Гуркина (г. Москва), 1 мин.

2017: Фильм-победитель профессионального голосования в номинации ФИЛЬМ — режиссёр Наталья Гуркина (г. Москва). Фильм-победитель профессионального голосования в номинации АКТЁРСКАЯ РАБОТА — актриса Олеся Астапова (г. Москва).

Сюжет: История о любви внутри истории о любви, фильм внутри фильма. Полностью снято на iPhone5s. «Докажи» — режиссёр Андрей Ивашкин (г. Раменское), 10 мин 05 сек.

2017: Фильм-участник года

Сюжет: Что значит — люблю? Она решила проверить. Он обиделся на ее проверку и решил проверить ее любовь и романтический вечер превратился в войну полов. «Из жизни одноклеточных» — режиссёр анимации Наталья Грофпель (г. Москва), 4 мин 19 сек.

2013: Фильм-победитель зрительского голосования в номинации АНИМАЦИЯ — режиссёр анимации Наталья Грофпель (г. Москва).

Сюжет: Эта история о том как Профессор, наблюдая за развитием любовной истории амёбы и микроба, видит в ней собственную жизненную ситуацию. Так чем же мы отличаемся от одноклеточных? «Всё в ящик» — режиссёр Игорь Каграманов (г. Москва), 9 мин 34 сек.

2017: Фильм-победитель 2017 года профессионального голосования в номинации ОПЕРАТОРСКАЯ РАБОТА — оператор Иван Устинов (г. Москва).

Сюжет: Жизнь художника словно телесериал, в котором он сам исполняет главную роль. Пока режиссёр не произносит команду «Стоп».

Вход свободный.