афиша
афиша
Регистрация
Показ коротких фильмов фестиваля «Шорты»

Показ коротких фильмов фестиваля «Шорты»

26 августа, воскресенье, в 19:00 в культурном центре Типография пройдет показ фильмов-участников фестиваля коротких фильмов «ШОРТЫ».

С 2010 года фестиваль ШОРТЫ дает возможность молодым режиссёрам, операторам, сценаристам, актёрам заявить о себе и показать свои работы широкому кругу зрителей.
В «Типографии» тоже решили дать возможность новому зрителю увидеть дебюты прошлых лет.

Показ рассчитан на 2 часа, в течение которых будут просмотрены 16 фильмов.

Программа «Фильмы-участники Независимого фестиваля коротких фильмов «ШОРТЫ». Хронометраж — 121 мин.

  1. «ТРЕЙЛЕР история одного киномана» — режиссер Александр Гаврилов (г. Москва), 11 мин 38 сек.
    2017: Фильм-победитель ВЫБОР ОРГКОМИТЕТА ФЕСТИВАЛЯ — режиссер Александр Гаврилов (г. Москва)
    Сюжет: «ТРЕЙЛЕР» — это история студента-киномана, потерявшего связь между реальностью и своими фантазиями.
  2. «Камешек» — режиссёр анимации Александр Поляков (г. Москва), 2 мин 58 сек.
    2012: Фильм-участник
    Сюжет: Мы властелины собственных желаний и маги воплощения их в жизнь!
  3. «Наружка» — режиссёр Леонид Гардаш (г. Москва), 6 мин.
    2017: Фильм-участник
    Сюжет: Наружное наблюдение за подозреваемым, проводимое двумя полицейскими, оборачивается катастрофой.
  4. «0д1н» — режиссёр Валерий Новичков (г. Рогачёв, Беларусь), 8 мин 38 сек.
    2016: Фильм-победитель профессионального голосования в номинации ФИЛЬМ — режиссёр Валерий Новичков (г. Рогачёв, Беларусь).
    Сюжет: Группа молодых людей приезжает к своему товарищу в гости, для того чтобы поддержать его в одном, казалось бы, банальном деле.
  5. «Гравный верующий» — режиссёр Александр Горобец (г. Москва), 8 мин 39 сек.
    2017: Фильм-победитель зрительского голосования в номинации ФИЛЬМ — режиссёр Александр Горобец (г. Москва).
    Сюжет: Фильм снят по мотивам рассказа Евгения ЧеширКо «Кто больше всех верит в Бога».
  6. Dji. Death Fails, режиссёр анимации Дмитрий Волошин (г. Кишенёв, Молдова), 3 мин 56 сек.
    2013: Фильм-победитель профессионального голосования в номинации АНИМАЦИЯ — режиссёр анимации Дмитрий Волошин (г. Кишенёв, Молдова).
    Сюжет: Джи — нестандартная смерть. Темный рыцарь предстал в ином облике. Нет, он не белый и пушистый. Просто он жутко невезучий. Все, что ему нужно сделать — забрать душу умирающего человека. Но сценаристы строят ему всяческие препоны. Справится он с ними или нет, смотрите сами.
  7. «Вскрытие покажет» — режиссёр Александра Заец (г. Екатеринбург), 12 мин 40 сек.
    2017: Фильм-участник
    Сюжет: чтобы не потерять рабочее место «стажер» в морге должен просто провести вскрытие женского трупа, но трупом оказывается смерть и просит воскресить себя.
  8. «А я ещё жив» — режиссёр Алексей Соболев (г. Нью-Йорк, США), 12 мин 16 сек.
    2016: Фильм-участник
    Сюжет: Жизнь просто питерского уличного музыканта резко меняется в тот день, когда он узнает, что его родители решили сдать его в дом престарелых.
  9. «Другой» — режиссёр Евгений Салотин (г. Пермь), 1 мин 1 сек.
    2017: Фильм-победитель 2017 года профессионального голосования в номинации ПОСТЕР — автор постера Евгений Салотин (г. Пермь).
    Сюжет: Зарисовка на тему человека, попавшего в стены заведения для душевно больных. выздоравливают ли они…
  10. «Идефикс» — режиссёр анимации Михаил Горобчук (г. Москва), 5 мин 35 сек.
    2016: Фильм-победитель профессионального голосования в номинации АНИМАЦИЯ — режиссёр анимации Михаил Горобчук (г. Москва).
    Сюжет: Мультфильм-притча, напоминающий о том, что не всякая цель заслуживает нашего внимания, сил и времени.
  11. «Окурок» — режиссер Николай Рыбников (г. Москва), 13 мин 12 сек. 2017: Фильм-победитель профессионального голосования в номинации ТРЕЙЛЕР — режиссёр трейлера Николай Рыбников (г. Москва).
    Сюжет: Случайные события могут оказаться неслучайными. Именно это понял грузчик Толик, когда закинул свой окурок в окно проезжающего мимо шикарного кортежа.
  12. «Звуки» — режиссёр Василий Буйлов (г. Дивногорск, Красноярский край, Россия), 12 мин 9 сек.
    2012: Фильм-победитель 2012 года профессионального голосования в номинации ФИЛЬМ — режиссёр Василий Буйлов (г. Дивногорск, Красноярский край, Россия).
    Сюжет: Один день из жизни настройщика.
  13. Confession — режиссер Наталья Гуркина (г. Москва), 1 мин.
    2017: Фильм-победитель профессионального голосования в номинации ФИЛЬМ — режиссёр Наталья Гуркина (г. Москва). Фильм-победитель профессионального голосования в номинации АКТЁРСКАЯ РАБОТА — актриса Олеся Астапова (г. Москва).
    Сюжет: История о любви внутри истории о любви, фильм внутри фильма. Полностью снято на iPhone5s.
  14. «Докажи» — режиссёр Андрей Ивашкин (г. Раменское), 10 мин 05 сек.
    2017: Фильм-участник года
    Сюжет: Что значит — люблю? Она решила проверить. Он обиделся на ее проверку и решил проверить ее любовь и романтический вечер превратился в войну полов.
  15. «Из жизни одноклеточных» — режиссёр анимации Наталья Грофпель (г. Москва), 4 мин 19 сек.
    2013: Фильм-победитель зрительского голосования в номинации АНИМАЦИЯ — режиссёр анимации Наталья Грофпель (г. Москва).
    Сюжет: Эта история о том как Профессор, наблюдая за развитием любовной истории амёбы и микроба, видит в ней собственную жизненную ситуацию. Так чем же мы отличаемся от одноклеточных?
  16. «Всё в ящик» — режиссёр Игорь Каграманов (г. Москва), 9 мин 34 сек.
    2017: Фильм-победитель 2017 года профессионального голосования в номинации ОПЕРАТОРСКАЯ РАБОТА — оператор Иван Устинов (г. Москва).
    Сюжет: Жизнь художника словно телесериал, в котором он сам исполняет главную роль. Пока режиссёр не произносит команду «Стоп».

Вход свободный.

Где и когда?
Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
26 августа 2018, воскресенье
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.