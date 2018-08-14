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Обе две

Обе две

Летний концертный сезон на «Октаве» завершится зажигательным концертом группы «Обе две» во дворе творческого индустриального кластера. Весь вечер на открытой сцене будет играть зажигательный поп-рок и хиты от участников главных музыкальных фестивалей.

Дебютный альбом «Знаешь, что я делала» группа «Обе Две» презентовала 13 января 2011 в Екатеринбурге. За годы существования коллектив успел выступить на всех главных фестивалях страны: «Stereoleto», «Усадьба Jazz», «Пикник «Афиши», «КаZантип», «Доброфест», «Нашествие».

После открытия кластер успел стать одной из самых актуальных городских концертных площадок. Здесь отыграла певица Гречка, звучала модная индитроника от Sewage Sour, авангардный джаз от Radical Music Septet и Speedball Trio, гаражный рок от Sonic Death. Завершится летняя концертная программа выступлением группы «Обе Две» во дворе кластера.

Стоимость: в предпродаже — 250 рублей, в день выступления — 300 рублей.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
24 августа 2018, пятница
19:00
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