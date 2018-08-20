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Бразильский карнавал

Бразильский карнавал

26 августа в парке кафе-парке отдыха «У красных ворот» пройдет тематическая вечеринка в стиле бразильского карнавала от проекта Partytime24

В программе:

  • Wellcome-drink;
  • БЕСПЛАТНАЯ БЬЮТИ-ЗОНА!!! Вы сможете сделать себе прическу и макияж у наших специалистов.
  • Сладкий и фруктовый стол, шоколадный фонтан, шампанское при входе.
  • ФОТОЗОНА. На протяжении всей вечеринки у нас работают 2 фотографа и видеограф
  • Настольный бразильский футбол!!!
  • Лаунж-зона, где можно просто отдохнуть (покурить кальян), поиграть в настольный бразильский футбол;
  • Основная зона (беседки для гостей, где Вы сможете заказать еду по специальному бразильскому меню от ресторана!);
  • Зона сцены (диджей, ведущий, выступление тульских звёзд и актёров

В стоимость входит: вход, леди-фуршет- шампанское на входе, бьюти-зона, сладкий и фруктовый стол, шоколадный фонтан, аниматор, лаунж-зона, бразильский настольный футбол, подарки, фото и видео отчёт, столик в беседках, ведущий, диджей и вся шоу-программа, выступление артистов.

Стоимость: 800 р.- 1000 р. по предварительной регистрации


 

Где и когда?
У Красных Ворот, кафе
Тула, Хомяковское шоссе, 3а
26 августа 2018, воскресенье
18:00
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