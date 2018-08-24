На территории парка им. Белоусова состоится второй благотворительный фестиваль помощи животным. Фестиваль состоится на площадке у здания администрации, центральная входная группа (со стороны ул. Фридриха Энгельса).

На фестивале будут представлены десятки собак и кошек подопечных волонтеров Тулы и животные из приюта «Любимец». Все животные здоровы, привиты, социализированы, и с ними можно не только пообщаться, но и забрать домой.

На благотворительной ярмарке можно будет приобрести сувениры, а также корма и все необходимое для волонтерских животных.

В программе фестиваля:

лекции об экстренной вакцинации животных от ТЦВМ и о правилах поведения с собаками;

бесплатная вакцинация от бешенства;

стрижка у грумера;

конкурсы, рисунки, уроки доброты

Вход свободный.