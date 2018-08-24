Благотворительный фестиваль помощи животным
На территории парка им. Белоусова состоится второй благотворительный фестиваль помощи животным. Фестиваль состоится на площадке у здания администрации, центральная входная группа (со стороны ул. Фридриха Энгельса).
На фестивале будут представлены десятки собак и кошек подопечных волонтеров Тулы и животные из приюта «Любимец». Все животные здоровы, привиты, социализированы, и с ними можно не только пообщаться, но и забрать домой.
На благотворительной ярмарке можно будет приобрести сувениры, а также корма и все необходимое для волонтерских животных.
В программе фестиваля:
- лекции об экстренной вакцинации животных от ТЦВМ и о правилах поведения с собаками;
- бесплатная вакцинация от бешенства;
- стрижка у грумера;
- конкурсы, рисунки, уроки доброты
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
25 августа 2018, суббота
11:00
26 августа 2018, воскресенье
11:00