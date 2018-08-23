Вечеринка супергероев
24 августа на территории молодежного пространства «Газон» пройдёт вечеринка супергероев. Начало в 16.00
В программе:
- 16.00 — 17.00 — Лекция «Как медленно и с трудом издать свой комикс». Ведущий — Александр Холопов. Автор комиксов, организатор фестиваля BizarreCon г. Рязань и магазина комиксов BizarreBook Рязань.
- 17.00 — 18.00 — Лекция «Рисованная лента. История франко-бельгийского графического романа». Ведущий — Андрей Дроздов. Создатель комикс-библиотеки в Москве.
- 18.00 — Мастер-класс по созданию комиксов от студии «Ivy Language Studio»
- 18.00 — geek-ярмарка;
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19.00 - Театрализованное представление, розыгрыши, конкурсы, выступление артистов, дефиле лучших костюмов в стиле косплей и многое другое!
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Менделеевская ул., 8 (Тульский Кремль)
24 августа 2018, пятница
16:00