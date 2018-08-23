24 августа на территории молодежного пространства «Газон» пройдёт вечеринка супергероев. Начало в 16.00



В программе:

16.00 — 17.00 — Лекция «Как медленно и с трудом издать свой комикс». Ведущий — Александр Холопов. Автор комиксов, организатор фестиваля BizarreCon г. Рязань и магазина комиксов BizarreBook Рязань.

— Лекция «Как медленно и с трудом издать свой комикс». Ведущий — Александр Холопов. Автор комиксов, организатор фестиваля BizarreCon г. Рязань и магазина комиксов BizarreBook Рязань. 17.00 — 18.00 — Лекция «Рисованная лента. История франко-бельгийского графического романа». Ведущий — Андрей Дроздов. Создатель комикс-библиотеки в Москве.

— Лекция «Рисованная лента. История франко-бельгийского графического романа». Ведущий — Андрей Дроздов. Создатель комикс-библиотеки в Москве. 18.00 — Мастер-класс по созданию комиксов от студии «Ivy Language Studio»

— Мастер-класс по созданию комиксов от студии «Ivy Language Studio» 18.00 — geek-ярмарка;

— geek-ярмарка; 19.00 - Театрализованное представление, розыгрыши, конкурсы, выступление артистов, дефиле лучших костюмов в стиле косплей и многое другое!

Вход свободный.