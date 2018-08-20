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Музыкальный перформанс группы Playtronica

Музыкальный перформанс группы Playtronica

26 августа в «Октаве» пройдет интерактивный музыкальный перформанс группы «Playtronica»: инструментами станут сами горожане, а воспроизводимая музыка сложится из звуков города.

Новое выступление группы на «Октаве» тоже будет необычным: в качестве музыкального инструмента выступят сами туляки, а музыка сложится из заранее записанных звуков города. Группа Playtronica привезет в Тулу специальное устройство с площадками-контактами. Когда на два противоположных контакта станут два человека и прикоснутся друг к другу — запустится звук. Когда таких звуков станет несколько, они сложатся в особую, городскую музыку.

Playtronica оживляет материальные объекты вокруг и возвращает людям дух изобретательства! Группа делает предметы интерактивными и дает обычным вещам собственный голос. Проект родился в 2013 году: тогда московский театральный продюсер Саша Пас придумал Playtronica как формат детских воркшопов, где участники создавали музыкальные скульптуры из скотча и, благодаря специальным электронным платам и компьютерам, превращали в музыкальные инструменты, к примеру, фрукты.

Встреча пройдёт во дворе кластера.

Вход свободный.

 

В кластере проект выступал на открытии музыкального катка: участники использовали легендарные микрофоны «Октава». Гости открытия смогли «оживить» тульские микрофоны и наполнить их историями из прошлого: музыкой и голосами, которые когда-то были записаны с их помощью.

 

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
26 августа 2018, воскресенье
19:00
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