Ночь кино в ретро-кинотеатре «Майский»

Зрители увидят киноленты «Танки» (12+), «Рубеж» (12+) и «Последний богатырь» (12+), выбранные в ходе интернет-голосования. Кроме того, их ждет большая и интересная программа.

на площадке открытого кинотеатра профессиональные и начинающие кинематографисты смогут принять участие в мастер-классе Юрия Обухова — продюсера, преподавателя, главы «Каро Продакшн». Гости станут зрителями и жюри фестиваля уличного кино. Для них прозвучат известные саундреки к фильмам в исполнении кавер-бэнда Бомба Лей-ла.

— продюсера, преподавателя, главы «Каро Продакшн». Гости станут зрителями и жюри фестиваля уличного кино. Для них прозвучат известные саундреки к фильмам в исполнении кавер-бэнда Бомба Лей-ла. самым маленьким зрителям в зале ретрокинотеатра «Майский» покажут мультфильмы , предложат раскрасить любимых мультгероев и проверить эрудицию в викторине.

, предложат раскрасить любимых мультгероев и проверить эрудицию в викторине. на территории будет работать кинокафе. Тех, кто любит неспешный киноотдых, ждет чилаут-зона на площадке «Лофт». Это непрерывный показ фильмов, приглушенное освещение и полное погружение в атмосферу волшебного мира синематографа.

Дополнительная информация по тел.: 704−359.

Приглашаем туляков и гостей города на праздник! С «Ночи кино» никто не уйдет без ярких воспоминаний, которые сохранятся на целый год!

Вход бесплатный.