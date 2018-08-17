Eжегодный турнир по Dota 2 — The International 2018 на большом экране

С 20 по 25 августа в ТДК Ликёрка Лофт покажут крупный ежегодный турнир по Dota 2 — The International 2018 на большом экран в клубе Enclave Gamer Stadium. Время проведения с 20.00 до 6.00

В эти дни в Ванкувере пройдет самый крупный ежегодный турнир по Dota 2 — The International 2018. Призовой фонд чемпионата достиг отметки в 24 000 000 $ и растёт с каждым днём, благодаря совершаемым внутриигровым микротранзакциям.

Посетителей ждёт насыщенная программа:

Трансляция The International на 5 метровом Экране

Зона Playstation 4

Зона VR

Тематические конкурсы и подарки от партнёров трансляции

В групповой этап турнира вышли 18 команд:

В том числе 2 СНГ коллектива Winstrike и Virtus.pro (за которые и будем болеть)

С 15 по 20 августа команды сыграют на групповом этапе. Все 18 коллективов поделили на две группы по 9 команд, где они сыграют друг против друга по круговой системе с матчами формата best-of-2.

По итогам этого этапа турнир покинут две команды с наименьшим количеством очков. 16 участников пройдут в плей-офф, где займут места в сетке формата double-elimination: лидеры групп пройдут в верхнюю часть, а остальные — в нижнюю.

Первые матчи в плей-офф пройдут по системе Bo1. Все остальные игры, кроме гранд-финала (Bo5), будут проведены в формате Bo3.

Дополнительная информация здесь.

Стоимость: 300 р.