Велогонщица команды Marathon-Tula Диана Климова: «Хочу выступить на Олимпиаде!»

Фото Алексея Пирязева и из архива героини статьи.

На прошедшем в Глазго чемпионате Европы по велоспорту гонщица тульской команды Marathon-Tula Диана Климова вместе с Гульназ Бадыковой завоевала серебро в олимпийской дисциплине — мэдисон.

Myslo пообщался с талантливой спортсменкой, когда она была в Туле на очередных соревнованиях, — в оружейной столице проходил финал IV летней Спартакиады молодежи России по велоспорту.

Диана родом из Тюмени, но сейчас выступает за тульскую команду.

– В Тюмени нет велотрека, в Тулу перешла для возможности тренироваться на треке, сначала к тренеру М. В. Ростовцеву , два года (с 2016-го) с ним потренировалась, потом ушла. Была тяжелая ситуация… Я стала выступать в шоссейном велоспорте. А затем мне поступило предложение от Marathon-Tula. Конечно, я согласилась! Сейчас у меня две команды — одна на шоссе в Италии, другая на треке в Туле, — рассказывает Диана.

— Вы завоевали серебро на чемпионате Европы. Насколько эта медаль для Вас важна?

– Гонка в дисциплине мэдисон с этого года является олимпийской, поэтому она очень важна не только лично для меня, но и для страны. Заработанные очки за эту гонку пойдут для получения квоты на Олимпиаду. Мы будем стараться работать усерднее, чтобы зарабатывать очки и пополнять копилку России.

— Какая атмосфера была в Глазго? Общались с соперниками из других стран?

– Мне было очень комфортно, мне нравится атмосфера праздника у них! Люди доброжелательные, все здороваются, приятно было там находиться.

— Когда ехали на чемпионат, какие задачи для себя ставили и выполнили ли их?

– Ехала на чемпионат за медалью. Знала точно, что готова. Стартовала еще гонку скретч, но немного растерялась и заняла лишь 10-е место. Не расстроилась, ведь это в любом случае опыт — старт с сильнейшими гонщицами Европы! Кстати, чемпионка мира Кирстен Вилд тоже там была. Она и выиграла.

— Вы выиграли медаль в мэдисоне. В каких дисциплинах еще выступали? Какую считаете своим «коньком»? Что больше всего удается?

– Однозначно на главном месте для меня олимпийские дисциплины — омниум, мэдисон и командная гонка.

— Вы выступаете и в трековом велоспорте, и в шоссейном…

– У меня шоссейная команда в Италии, называется Guerciotti zhiraf selle Italia, тренер Светлана Юрьевна Бубненкова. Светлана тоже живет там. На шоссе выиграла в этом году групповую гонку на спартакиаде молодежи, на чемпионате России по элите была четвертой. Участвовала на первенстве Европы по шоссе в Чехии, стала там двадцатой.

— Как вообще начали заниматься велоспортом и когда? Почему именно этот вид спорта?

– Мне хотелось кататься на велосипеде, своего у меня не было. Был только у брата, но он не разрешал его брать, сам часто ездил на нем. Как-то раз я гуляла с другом в соседнем дворе и увидела велосипеды. Оказалось, что туда только переехал тренер с грудой металла (велосипедами, запчастями)… Мы попросили покататься на велосипедах, на что он дал нам заявления для занятия в секции велоспорта и сказал: «Родители заполнят и приходите, катайтесь сколько угодно».

Нам выдали по велосипеду, они были просто ужасные. Но мы всё равно катались, прокалывали колеса, клеили их по пять раз за тренировку. Потом уже мы сами собирали велосипеды из груды хлама.

— Какое достижение для себя считаете самым важным на данный момент?

– Самое важное достижение сейчас — это медаль чемпионата Европы. Была ещё бронза Кубка мира в 2016 году, тоже из Глазго, кстати. Но тогда мэдисон еще не был олимпийским видом, да и составы команд были послабее.

— Вы всё время в разъездах. Как часто бываете в Туле? Как проводите свободное время? Есть ли любимые места?

– Редко бываю в Туле, в основном приезжаю на гонки сюда. Гуляла в Центральном парке, очень красиво! А так провожу время в гостиничном номере или в кинотеатре.

— Расскажите о своей семье. Поддерживает ли она Вас в спорте?

– Я из многодетной семьи, у меня две младшие сестренки (одной 16, она тоже занимается велоспортом в Тюмени) и старший брат. Мама всегда поддерживает, переживает, а папы как будто и нет, хотя живет с нами.

— Чем помимо велоспорта занимаетесь? Есть какое-то хобби? Катаетесь ли на велосипеде по городу? Или только на тренировках?

– Я полностью в спорте, мне нравится двигаться, нравится читать про физиологию, психологию. Я начала в этом году рассказывать в своём инстаграме о себе, велоспорте, своих ошибках. Даю советы, основанные на своем личном опыте. Всем вроде нравится. Эдакий блог девушки-велосипедистки.

– Есть ли спортивная мечта?

– Конечно! Поехать на Олимпиаду.

— Дайте, пожалуйста, совет юным читателям — с чего начать, чтобы заниматься профессионально велоспортом?

– Нет ничего невозможного, всё только в рамках нашего мышления, а оно безгранично.