Велогонщица команды Marathon-Tula Диана Климова: «Хочу выступить на Олимпиаде!»
Молодая и талантливая спортсменка рассказала Myslo, как добилась успехов в велоспорте.
На прошедшем в Глазго чемпионате Европы по велоспорту гонщица тульской команды Marathon-Tula Диана Климова вместе с Гульназ Бадыковой завоевала серебро в олимпийской дисциплине — мэдисон.
Myslo пообщался с талантливой спортсменкой, когда она была в Туле на очередных соревнованиях, — в оружейной столице проходил финал IV летней Спартакиады молодежи России по велоспорту.
Диана родом из Тюмени, но сейчас выступает за тульскую команду.
– В Тюмени нет велотрека, в Тулу перешла для возможности тренироваться на треке, сначала к тренеру
— Вы завоевали серебро на чемпионате Европы. Насколько эта медаль для Вас важна?
– Гонка в дисциплине мэдисон с этого года является олимпийской, поэтому она очень важна не только лично для меня, но и для страны. Заработанные очки за эту гонку пойдут для получения квоты на Олимпиаду. Мы будем стараться работать усерднее, чтобы зарабатывать очки и пополнять копилку России.
— Какая атмосфера была в Глазго? Общались с соперниками из других стран?
— Как вообще начали заниматься велоспортом и когда? Почему именно этот вид спорта?
– Мне хотелось кататься на велосипеде, своего у меня не было. Был только у брата, но он не разрешал его брать, сам часто ездил на нем. Как-то раз я гуляла с другом в соседнем дворе и увидела велосипеды. Оказалось, что туда только переехал тренер с грудой металла (велосипедами, запчастями)… Мы попросили покататься на велосипедах, на что он дал нам заявления для занятия в секции велоспорта и сказал: «Родители заполнят и приходите, катайтесь сколько угодно».
— Какое достижение для себя считаете самым важным на данный момент?
– Самое важное достижение сейчас — это медаль чемпионата Европы. Была ещё бронза Кубка мира в 2016 году, тоже из Глазго, кстати. Но тогда мэдисон еще не был олимпийским видом, да и составы команд были послабее.
— Вы всё время в разъездах. Как часто бываете в Туле? Как проводите свободное время? Есть ли любимые места?
— Чем помимо велоспорта занимаетесь? Есть какое-то хобби? Катаетесь ли на велосипеде по городу? Или только на тренировках?
– Я полностью в спорте, мне нравится двигаться, нравится читать про физиологию, психологию. Я начала в этом году рассказывать в своём инстаграме о себе, велоспорте, своих ошибках. Даю советы, основанные на своем личном опыте. Всем вроде нравится. Эдакий блог девушки-велосипедистки.
– Есть ли спортивная мечта?
– Конечно! Поехать на Олимпиаду.