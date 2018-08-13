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«Ночь кино в Филармонии»: СИНЕМАфонический концерт

«Ночь кино в Филармонии»: СИНЕМАфонический концерт

В рамках Всероссийской акции «Ночь в кино» в Филармонии пройдет СИНЕМАфонический концерт музыки из отечественных и зарубежных фильмов в исполнении двух симфонических оркестров.

Программа СИНЕМАфонического концерта:

Сеанс № 1


19.30 — Путеводитель по сеансам. Увлекательный рассказ о взаимоотношении музыки и кинематографа, необычный пролог к основной программе, настраивающий слух и зрение зрителя.

20.10 — Тульский филармонический симфонический оркестр

Сеанс № 2


21.40 — Джаз- оркестр LEER-Brass

Кино с самого своего рождения не могло существовать без музыки. Вначале музыка говорила за героев немых фильмов, а позже, когда кинематограф обрел свой голос, стала равноправным участником разворачивающегося на экране действа, погружая зрителя в особую эмоциональную атмосферу.

Музыка одухотворяет кино. Но и кино одухотворяет музыку. Когда звучат композиции, написанные талантливыми композиторами для культовых отечественных и зарубежных фильмов, в нашем воображении оживают кадры, образы, лица актеров…

 

Стоимость: сеанс № 1 — 200 р., сеанс № 2 — 150 р., единый входной билет — 300 р. (билеты можно приорести в кассе Филармонии)

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
25 августа 2018, суббота
19:30
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