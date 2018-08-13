«Ночь кино в Филармонии»: СИНЕМАфонический концерт
В рамках Всероссийской акции «Ночь в кино» в Филармонии пройдет СИНЕМАфонический концерт музыки из отечественных и зарубежных фильмов в исполнении двух симфонических оркестров.
Программа СИНЕМАфонического концерта:
19.30 — Путеводитель по сеансам. Увлекательный рассказ о взаимоотношении музыки и кинематографа, необычный пролог к основной программе, настраивающий слух и зрение зрителя.
20.10 — Тульский филармонический симфонический оркестр
21.40 — Джаз- оркестр LEER-Brass
Кино с самого своего рождения не могло существовать без музыки. Вначале музыка говорила за героев немых фильмов, а позже, когда кинематограф обрел свой голос, стала равноправным участником разворачивающегося на экране действа, погружая зрителя в особую эмоциональную атмосферу.
Музыка одухотворяет кино. Но и кино одухотворяет музыку. Когда звучат композиции, написанные талантливыми композиторами для культовых отечественных и зарубежных фильмов, в нашем воображении оживают кадры, образы, лица актеров…
Стоимость: сеанс № 1 — 200 р., сеанс № 2 — 150 р., единый входной билет — 300 р. (билеты можно приорести в кассе Филармонии)