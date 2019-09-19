Выходные в Туле: 20-22 сентября

На выходных будет много интересного, не пропустите!

событие

Большой праздник на Куликовом поле

в честь 639-й годовщины Куликовской битвы

Когда: с 19 по 21 сентября 2019 года.

Где: Мемориал на Красном холме, Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом, Музей и мемориал героям Куликовской битвы в селе Монастырщино.

Празднование годовщины Куликовской битвы начинается военно-историческим фестивалем «Поле Куликово». Посетить лагерь реконструкторов можно 20 сентября с 10.00 до 18.00. Ярмарки, работа ремесленных площадок и мастер-классы, обучение групповому конному маневрированию, маневры и турниры, бугурт и соревнования лучников.

21 сентября на Первом ратном поле страны весь день будут проходить праздничные мероприятия. Кульминация торжеств — театрализованная реконструкция битвы!

Также в этот день пройдут турниры по историческому фехтованию и средневековому бою, концерты средневековой музыки и духовых инструментов, конные выступления и казачья концертно-развлекательная программа, широкая ярмарка и исторические фотозоны.

Для детей и взрослых: стрельба из лука и метание копий, фото в доспехах и поединки на мечах, исторический квест и подарки самым умным.

Большая часть площадок работает бесплатно.

Полная программа — по ссылке.

Возрастные ограничения — 0+.

спорт & светская тусовка

Когда: 21 сентября, суббота, начало в 11.30. Полная программа по ссылке.

Где: Парк-отель «Грумант», деревня Грумант, Симферопольское шоссе, 201-й км.

Как добраться: из Тулы и обратно курсирует специальный автобус:

В 10.30 и 10.45 отправление из Тулы от площадки магазина «Пятерочка» (Калужское шоссе, 2) до стоянки парк-отеля «Грумант».

В 17.00 и 17.20 отправление от стоянки парк-отеля «Грумант» до площадки магазина «Пятерочка» (Калужское шоссе, 2).

Гостей ждут зрелищные конные соревнования и насыщенная развлекательная программа.

В программе:

Торжественная церемония открытия с участием Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля

Модный показ от «Итальянского дома моды» FW 2019−2020

Демонстрация коллекции шляп Натальи Прокофьевой (Санкт-Петербург) и конкурс шляп

Выставка ретро-автомобилей

Конкурс флористов и выставка цветочных композиций

Кулинарный баттл, дегустации

Интерактивные программы и мастер-классы для всей семьи

Тест-драйв

Выставки, экскурсии, фотосессии от Музея самоваров и бульоток в парк-отеле «Грумант»

И многое другое!



Дети до 12 лет в сопровождении взрослых проходят бесплатно. Купить билет — здесь.

Возрастные ограничения — 0+

цирк

В Тульском государственном цирке состоится премьера шоу «Песчаная сказка» — уникальный цирковой проект, созданный совместно автором программы «Королевский цирк» Гией Эрадзе, Российской государственной цирковой компанией и Большим Московским цирком на проспекте Вернадского.

Где: Тульский государственный цирк.

Когда: с 21 сентября по 13 октября. Премьерные представления 21 сентября (суббота) в 13.00 и 17.00, 22 сентября (воскресенье) в 15.00.

Билеты: от 800 р., дети до 3 лет бесплатно при предъявлении документа.

Действие открывается в музее Древнего Востока. Главный герой находит волшебную лампу Аладдина. Если ее потереть — совершаются чудеса… Начинается «Песчаная сказка» … Вместе с красивыми, молодыми и харизматичными героями: Принцессой — Екатериной Запашной, Восточным Шейхом — Константином Растегаевым, Клоуном — Константином Асташовым и самым настоящим Джинном зрители отправляются в увлекательный путь навстречу приключениям.

футбол

Когда: 22 сентября, воскресенье, начало в 16.30. Где: стадион «Арсенал», Тула, проспект Ленина, 87. На Центральном стадионе «Арсенал» состоится игра 10-го тура чемпионата России по футболу. На поле встретятся тульский «Арсенал» и футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга. Стоимость: по билетам для взрослых — 200 рублей, для детей (до 14 лет) — 100 рублей. Дети до 7 лет включительно в сопровождении взрослых могут посещать матчи бесплатно при условии, что не занимают отдельного места.

бежим!

Когда: 21 сентября, суббота, начало в 11.00.

Где: ЦПКиО им. П. П. Белоусова.

21 сентября в Центральном парке Тулы в 11.00 начнется спортивное мероприятие «Кросс нации — 2019». Любители легкой атлетики и здорового образа жизни выйдут на старт в один день по всей России. Подробности здесь.

концерты «Вельвет» Когда: 21 сентября, суббота, 20.00

Где: Harat's Pub, Тула, Красноармейский проспект, 19

Цена: 1000 р. + бронирование стола. Выбрать и оплатить стол можно в пабе. Подробности по тел. 525−025. Возрастное ограничение 18+ В Тулу впервые приезжает группа «Вельвет». Музыканты представят публике свой четвертый альбом «Тонкая красная линия», который быстро вошел в первую тройку рок-чартов iTunes и Google Play сразу после выхода в феврале. «Вельвет» — это песни, которые хочется переслушивать, и это редкие концерты, на которых обязательно нужно быть. квн Первый 1/2 финал Оружейной лиги КВН Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2. Когда: 22 сентября, воскресенье, 17.00. За дальнейшее участие поборются шесть команд: «Самая любимая», Тула

«Заряд», Владимир

«По-братски», Рязань

«Балдеж», Тула

«Любимая команда Льва Николаевича», Тула

Сборная матерей Тульской области «Рожала, знаю!», Тула Вход по бесплатным пригласительным, которые можно получить у администраторов Люсине Малхасян и Олеси Золотовой. фестиваль рейва Rave must go on при участии рейв-группы «Дети» Когда: 20 сентября, пятница, 22.00

Где: Backstage club, Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.

Цена: 500 р. Для тех, кто соскучился по вечеринкам электронной музыки 90-х, в Туле пройдет первый фестиваль рейва. На сцене выступят современные звезды электронной сцены: авторы интернет-хита «Турбо пушка» группа «ДЕТИ» (Москва), группа «МИЛИЦИЯ» (Рязань) и DRUMA2RGI aka «КОЖАНЫЙ МУСОР». театр Москва-Петушки Когда: 20 сентября, пятница, 19.00.

Где: Тульский камерный драматический театр, Тула, улица Дзержинского, 8. Как говорится, «И немедленно выпил…»! Алексей Басов представит свою вариацию спектакля по мотивам знаменитой поэмы «Москва — Петушки». В спектакле репетируют: Владислав Басов, Галина Филина, Елена Басова, Алексей Басов. Спектакль посвящен 80-летию автора алкогольной поэмы — В. Ерофеева. Предварительная запись по телефону: 30−45−96. Стоимость: 500−650 р., для студентов — 450 р., для школьников — 400 р.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Цена: от 140 р.

Влюбленная пара решает переехать в уединенный особняк. Занимаясь ремонтом старинного дома, они обнаруживают замурованную комнату, исполняющую любое их желание. Миллионы долларов, подлинник Ван Гога и самые роскошные наряды — чего бы они ни захотели, моментально материализуется. Однако, наигравшись вдоволь, молодая женщина осмеливается пожелать себе долгожданного ребенка, даже не подозревая, какую сделку совершает…

Мистический триллер производства Бельгия, Люксембург, Франция. В главной роли Ольга Куриленко.

Цена: от 140 р.

Он хранил секреты всю жизнь, но пришло время взглянуть в глаза прошлому. В последний раз собраться и стать безжалостной машиной для убийства. Рэмбо снова встанет на смертельно опасный путь — путь мести, который ему придется пройти до конца.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.