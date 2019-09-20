Тульский театр драмы открыл сезон историей о бесприданнице

Все было как в лучшие времена: прекрасное прочтение классики, полный зал, и даже рука помощи от местной промышленности. Корабль с гордым именем «Ласточка» для сцены срочно изготовили на заводе «Тулаточмаш».

Удивительно, но факт. Даже на премьере сидели зрители, которые не знали, чем все закончится. Хотя, судя по тому, что уже во втором акте на сцене слишком часто появлялся револьвер, о чем-то таком догадывались. Но еще больше было тех, кто как Отче наш помнил финальную фразу «Так не доставайся же ты никому», и все равно пришли. Потому что мы любим театр не за то, что чего-то знаем или не знаем, а за возможность побыть в мире настоящих страстей, сопереживать чьим-то судьбам и трагедиям, а значит в итоге становиться чуточку чище и добрее друг к другу.

«Бесприданница» хороша тем, что здесь целое созвездие судеб и ролей, о которых мечтает любой актер. А плоха, поскольку так и ждешь, когда откуда-нибудь из закутка выйдет Михалков с гитарой и споет про мохнатого шмеля.

В этом плане тульская «Бесприданница» – безусловная удача. Она сделана без всякого элемента соревновательности – как будто рязановского фильма вообще не было.

Наталья Савченко в роли вдовы Огудаловой еще раз пожила вместе с нами в такой близкой ей волжской эпохе начала прошлого века. Виктору Чепелеву в роли Мокия Парменыча Кнурова и Александру Ширяеву – Василию Данилычу Вожеватову для того, чтобы считаться нашими современниками, недоставало лишь малости – сменить цыганский хор на группировку «Ленинград» со Шнуром.

Конечно, Паратов в исполнении Богородицкого ни разу не Михалков и его киношные предшественники. Он не будет бросать шубу в грязь, чтобы перенести Ларису Дмитриевну через лужу. Это скорее эдакий Печорин, для которого все окружающие – лишь часть интерьера, не оставляющие даже воспоминаний.

По-прежнему вызывает вопросы Карандышев в исполнении Вячеслава Федотова – что же такого в нем нашла блистательная Лариса Дмитриевна? Неужели только средство сбежать от опостылевшей действительности куда подальше? Ведь он даже любит не бесприданницу, а тот факт, что Лариса среди всех своих богатых ухажеров выбрала именно его, невзрачного с виду чиновника Карандышева. Для него предстоящая свадьба – просто средство сатисфакции к окружающему миру, где одним все, другим ничего.

В общем, как любое хорошее прочтение классики, спектакль оставляет не только очень хорошее послевкусие, но и возможность, при желании, о чем-то порассуждать, сделать собственные оценки.

Премьерный спектакль завершился приятной процедурой. Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина вручила дипломы за вклад в культуру региона актерам и работникам театра, персонально поздравила Бориса Федоровича Заволокина с недавним юбилеем и с тем, что он стал Почетным гражданином Тульской области. А также сообщила, что решением губернатора Алексея Дюмина театру выделены два автомобиля – для актеров и перевозки декораций, чтобы удобнее было ездить на гастроли.

После премьеры мы пообщались с режиссером-постановщиком спектакля и художественным руководителем театра Дмитрием Красновым.

– Сегодня перед началом премьеры шел дождь, а это хорошая примера. – начал с шутки Дмитрий Алексеевич. – А вообще репетиции шли очень тяжело. Сначала была одна история, потом, с уходом из жизни Тимура Курбангалеева стала другая история. Я очень рад, что у нас в театре появился Вячеслав Федотов, и его окружают такие блистательные наши артисты, которые продолжают работать, продолжают удивлять – и меня тоже. И я очень рад, что мы движемся вперед.

Буквально на днях мы вернулись из Калуги с фестиваля «Старейшие театры России», где показали свою работу «Земля Эльзы». Все участники спектакля, вплоть до маленького эпизода, были награждены такими эпитетами от жюри… Это было очень приятно слышать, особенно от Ольги Михайловны Яковлевой, а Ольга Михайловна Яковлева – это, по принципу второго рукопожатия, как привет от Анатолия Эфроса. Все говорят: редко услышишь от нее приятные слова, а мы услышали.

– Но почему именно «Бесприданница»? Достаточно смело, тем более после всем известного фильма.

– Мы рисковали, конечно. Но понимали, что, как говорил наш знаменитый вождь, пойдем другим путем. Надеюсь, что избрали путь правильный. А вообще изначально этот спектакль мы с художником Александром Леонидовичем Дубровиным уже давно готовили для Калуги. Но потом по разным причинам эта работа отложилась, и мы рискнули предложить ее тульскому зрителю. Очень надеюсь, что она придется по душе. Потому что у Инны Медведевой и Ольги Бауриной очень сильные работы. Я считаю, они обе должны были сыграть эту роль, чтобы у них в творческом репертуаре она значилась, это очень важно для актрис их уровня. В целом получилась такая коллективная, сбитая работа, где все на своем месте.

– А почему декорацию корабля делали не сами? Были какие-то сложности?

– Просто технологически наши цеха не успевали, они были заняты выпуском другого спектакля. Объем работы большой. Поэтому обратились к заводу «Тулаточмаш». И первый спектакль сезона мы давали в среду для коллектива этого завода. Многие пришли с семьями. А после спектакля пришедшие фотографировались на фоне корабля, который сами же и делали. Можно сказать, наслаждались творением своих рук.

– Подобное сотрудничество раньше ведь часто использовалось. Но, кажется, уже давно.

– Последний раз это было еще при Александре Иосифовиче Попове.

– Премьера сыграна. И что теперь дальше?

– Видите, у меня на столе декорации спектакля «104 страницы про любовь» Радзинского. Его мы сдаем в марте. А вообще всех приглашаем 20 октября на юбилейный вечер Бориса Федоровича Заволокина – спектакль «Самая большая маленькая драма». Это Родион Овчинников написал свою инсценировку по рассказу Антона Павловича Чехова. Она будет идти на малой сцене.

Инна Медведева, исполнительница роли Ларисы Огудаловой:

– Сразу после спектакля, конечно, еще присутствует перевозбуждение: открытие сезона, зрители. Ощущение наполненного зала – просто потрясающее. Не могу сказать, что было страшно браться за эту роль. Я ведь достаточно долго в театре работаю, страха уже нет. Есть интерес и азарт. Надо было найти то, что интересно мне, зрителям, что именно я хочу им рассказать.