Первый 1/2 финал Оружейной лиги КВН

В Городском концертном зале пройдет первая полуфинальная игра Оружейной лиги КВН.

За дальнейшее участие поборются шесть команд:

«Самая любимая», Тула

«Заряд», Владимир

«По-братски», Рязань

«Балдеж», Тула

«Любимая команда Льва Николаевича», Тула

Сборная матерей Тульской области «Рожала, знаю!», Тула

Вход по бесплатным пригласительным, которые можно получить у администраторов Люсине Малхасян и Олеси Золотовой.