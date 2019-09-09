Первый 1/2 финал Оружейной лиги КВН
В Городском концертном зале пройдет первая полуфинальная игра Оружейной лиги КВН.
За дальнейшее участие поборются шесть команд:
- «Самая любимая», Тула
- «Заряд», Владимир
- «По-братски», Рязань
- «Балдеж», Тула
- «Любимая команда Льва Николаевича», Тула
- Сборная матерей Тульской области «Рожала, знаю!», Тула
Вход по бесплатным пригласительным, которые можно получить у администраторов Люсине Малхасян и Олеси Золотовой.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
22 сентября 2019, воскресенье
17:00