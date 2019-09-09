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Первый 1/2 финал Оружейной лиги КВН

Первый 1/2 финал Оружейной лиги КВН

В Городском концертном зале пройдет первая полуфинальная игра Оружейной лиги КВН.

За дальнейшее участие поборются шесть команд:

  • «Самая любимая», Тула
  • «Заряд», Владимир
  • «По-братски», Рязань
  • «Балдеж», Тула
  • «Любимая команда Льва Николаевича», Тула
  • Сборная матерей Тульской области «Рожала, знаю!», Тула

Вход по бесплатным пригласительным, которые можно получить у администраторов Люсине Малхасян и Олеси Золотовой.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
22 сентября 2019, воскресенье
17:00
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