С 21 сентября по 13 октября в Тульском государственном цирке состоится «Песчаная сказка». Это уникальный цирковой проект, созданный совместно автором программы «Королевский цирк» Гии Эрадзе, Российской государственной цирковой компанией и Большим Московским цирком на проспекте Вернадского.



Действие открывается в музее Древнего Востока. Главный герой находит волшебную лампу Аладдина. Если ее потереть — совершаются чудеса… Начинается «Песчаная сказка» … Вместе с красивыми, молодыми и харизматичными героями: Принцессой — Екатериной Запашной, Восточным Шейхом — Константином Растегаевым, Клоуном — Константином Асташовым и самым настоящим Джином зрители отправляются в увлекательный путь навстречу приключениям.

Поклонники цирковых шоу Гии Эрадзе знают, что ни одно его представление не обходится без уникального состава животных. Главный сюрприз — Единственный в мире аттракцион с группой гиппопотамов под руководством Народного артиста России Тофика и Людмилы Ахундовых. Перед зрителями предстанут сразу три огромных полуторатонных африканских бегемота. Бытует мнение, что эти животные медлительные, неповоротливые и вовсе не поддаются дрессуре. Артисты докажут обратное! Находясь от зрителя на расстоянии вытянутой руки, эти «тяжеловесы» будут исполнять невероятные трюки, достойные книги рекордов Гиннесса!

Тула станет первым городом после Москвы, где покажут «Песчаную сказку».

Артисты дадут всего 10 представлений. Гастрольный тур нового шоу уже расписан на несколько лет вперед.

Премьерные представления в Тульском цирке пройдут:

21 сентября (суббота) в 13.00 и 17.00

22 сентября (воскресенье) в 15.00

далее по субботам и воскресеньям в 13.00ч. и 17.00ч. только до 13 октября