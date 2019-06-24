21 сентября в Туле впервые выступит группа «Вельвет». На сцене Harat's pub музыканты представят свой четвертый альбом «Тонкая красная линия». «Вельвет» — это песни, которые хочется переслушивать, и это редкие концерты, на которых обязательно нужно быть.

Альбом «Тонкая красная линия», вышедший в феврале, быстро вошел в первую тройку рок-чартов iTunes и Google Play, и музыканты готовы представить его в рамках новой одноименной концертной программы.