Вельвет
21 сентября в Туле впервые выступит группа «Вельвет». На сцене Harat's pub музыканты представят свой четвертый альбом «Тонкая красная линия». «Вельвет» — это песни, которые хочется переслушивать, и это редкие концерты, на которых обязательно нужно быть.
Альбом «Тонкая красная линия», вышедший в феврале, быстро вошел в первую тройку рок-чартов iTunes и Google Play, и музыканты готовы представить его в рамках новой одноименной концертной программы.
«Вельвет» играют поп-рок с середины 2000-х, лидер группы и автор всех песен Катя Белоконь не изменяет своему стилю и своим взглядам. В разное время группа получала награды на поп-сцене, участвовала и в рок-фестивалях, разрываясь между двумя полюсами своего музыкального направления и становясь эдакими изгоями то в одном, то в другом форматном «лагере».
Но самое главное музыканты не утратили — это искренность и честность в творчестве, верность своим идеалам и своему пути.
Внимание: Бронирование столов осуществляется за дополнительную плату. Выбрать и оплатить стол можно в пабе. Подробности по тел. 525 - 025
Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 19
21 сентября 2019, суббота
20:00